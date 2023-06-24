Kurban eti nasıl dağıtılır? Kurban eti nasıl ne kadarı pay edilir?

Kurban Bayramı vesilesiyle kurban kesecek kişiler kurban etinin nasıl dağıtılacağını ve ne kadar pay edileceği araştırılıyor. Peki, kurban eti nasıl dağıtılır? Kurban eti nasıl ne kadarı pay edilir?

Kurban eti nasıl dağıtılır? Kurban eti nasıl ne kadarı pay edilir?

Diyanet İşleri Başkanlığı kurban eti dağıtımına ilişkin açıklamada bulundu. Peki, kurban eti nasıl dağıtılır? Kurban eti nasıl ne kadarı pay edilir?

KURBAN ETİ NASIL DAĞITILIR?

Kurban eti yenecek ve dağıtılacak miktar konusunda kesin bir ölçü koymak zordur. Kurban etinin üç eşit parçaya bölünüp bir parçasının kurban sahibi ve bakmakla yükümlü olduğu kimseler tarafından tüketilmesi gerekiyor.

İkinci parçanın eş, dost, akrabaya hediye edilmesi, üçüncü parçanın ise kurban kesemeyen yoksul kimselere dağıtılması gereklidir.

Kişinin bakmakla yükümlü bulunduğu kimselerin kalabalık olması veya ihtiyaçlarının bulunması halinde kurban etinin kimseye dağıtılmadan evde tüketilmesi de bir sakınca taşımaz.

Kurban sahibinin kurban etinden hem yemesi, hem ikram etmesi hem de fakirlere dağıtması genel bir kural olup bunun ölçü ve şeklini her mükellefin kendi durumunu, çevresinin ihtiyaç ve imkânını göz önüne alarak bizzat belirlemesi ve bu konuda ibadet anlayışıyla hareket etmesi doğru olur. Kurbanın etinin kesimin yapıldığı bölgede dağıtılması teşvik edilirse de daha fazla ihtiyaç sahiplerinin bulunması halinde başka yerleşim birimlerine de gönderilebilir.

Kurban etinin üçte biri kurban kesemeyen fakir fukaraya, üçte biri akraba, komşu ve tanıdıklara, üçte biri de ev halkına nafaka ve yiyecek olarak ayrılabilmektedir.

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