Kurban grubundan üzen açıklama! Maddi imkansızlık yüzünden müziği bıraktı

Rock grubu Kurban’ın solisti Deniz Yılmaz, maddi imkansızlıklar yüzünden müziği bıraktığını duyurdu.

Türkiye’nin ünlü müzik gruplarından biri olan Kurban, ilk olarak 1995 yılında Outside ismiyle kuruldu. Grup, 1997 yılında ismini ‘Kurban’ olarak değiştirdi ve ismini duyurmaya başladı. 2005 yılında dağılıp, 2006’da tekrar bir araya gelen grup, 2017 yılına kadar da aktif olarak müzik yapmaya devam etti.

ŞARKI ÖNCESİ AYRILIK

2000’li yıllarda gençliğini geçiren birçok vatandaşın sevdiği gruptan geçen aylarda yepyeni bir şarkı geldi. Kurban, geçen aylarda grubun resmi hesaplarından 2018 yılındaki anlaşmazlıklar yüzünden yayınlanmayan ‘Gülümse’ şarkısını yayınladı.

Şarkının yayınlanmasından sonra, grubun tekrar birleşip birleşmeyeceği de hayranlar tarafından merak konusu olmuştu.

"MÜZİK YAPMAK BENİM İÇİN ARTIK LÜKS"

Son olarak grubun solisti Deniz Yılmaz, sosyal medyadan hayranları üzen bir açıklamada bulundu. Yılmaz, Instagram hesabından yaptığı açıklamada maddi imkansızlıklar yüzünden müziği bıraktığını söyledi.

Deniz Yılmaz'ın açıklaması şöyle:

"Merhaba. Maddi gücüm müzik yapmaya elverişli olmadığından hatta müzik yapmak artık benim için lüks haline geldiğinden (ortaya çıkan sağlık harcamalarım ve yakınlarda zorunlu olarak taşınmam kaçınılmaz gibi göründüğünden) instagram profilimi süresiz donduruyorum. Ola ki ara ara imkan bulur bir şeyler kaydedebilirsem spotify'dan seve seve, güle oynaya paylaşırım. Lütfen sevgi ve saygının gereksiz olduğunu düşünen asalakların sözlerine kulak asmayın. Her zaman iyi ve doğrunun yanında olun, destekleyin. Hoşçakalın."



