Kurban keserken hangi dualar okunur? Diyanet açıkladı

KURBAN KESERKEN OKUNACAK DUALAR

Hayvan kesilirken, ister kurban niyetiyle olsun ister başka bir amaçla olsun, besmele çekilmesi gereklidir. Eğer hayvanın kesimi sırasında besmele kasten terk edilirse, Hanefî mezhebine göre o hayvanın eti yenmez. Ancak, kasıtsız veya unutularak besmele çekilmezse, bu durumda o hayvanın eti yenebilir (Kâsânî, Bedâî‘, 5/46-47; İbn Nüceym, el-Bahr, 8/190-191). Şâfiî mezhebine göre ise besmele çekilmese de kesilen hayvanın eti yenir (Mâverdî, el-Hâvî, 15/95).