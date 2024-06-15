Kurban keserken hangi dualar okunur? Diyanet açıkladı

Kurban keserken hangi dualar okunur? Diyanet açıkladı
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

İslam dünyasında büyük bir öneme sahip olan Kurban Bayramı, bu yıl 16 Haziran Pazar günü (yarın) başlayacak. Kurban Bayramı'nı geleneklere ve dini yükümlülüklere uygun olarak kutlamak isteyen vatandaşların gündeminde kurban keserken okunacak dualar yer alıyor.

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Kurban keserken hangi dualar okunur? Diyanet açıkladı 1

Müslümanların Allah'ın rızasını kazanmak için ibadet amacıyla belirli şartları taşıyan hayvanları usulüne uygun kesme süreci Kurban Bayramı boyunca gerçekleştirilir. Peki, kurban keserken besmele çekilmesinin hükmü nedir? Kurban keserken hangi dualar okunur? İşte detaylar...

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Kurban keserken hangi dualar okunur? Diyanet açıkladı 2

KURBAN KESERKEN OKUNACAK DUALAR

Hayvan kesilirken, ister kurban niyetiyle olsun ister başka bir amaçla olsun, besmele çekilmesi gereklidir. Eğer hayvanın kesimi sırasında besmele kasten terk edilirse, Hanefî mezhebine göre o hayvanın eti yenmez. Ancak, kasıtsız veya unutularak besmele çekilmezse, bu durumda o hayvanın eti yenebilir (Kâsânî, Bedâî‘, 5/46-47; İbn Nüceym, el-Bahr, 8/190-191). Şâfiî mezhebine göre ise besmele çekilmese de kesilen hayvanın eti yenir (Mâverdî, el-Hâvî, 15/95).

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Kurban keserken hangi dualar okunur? Diyanet açıkladı 3

Kurban kesilirken "Bismillahi Allahü ekber" denilir ve şu âyetler okunabilir:

“De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetim/kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. O’nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emredildi ve ben Müslümanların ilkiyim.” (el-En'âm, 6/162-163)

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Kurban keserken hangi dualar okunur? Diyanet açıkladı 4

“Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah’a ortak koşanlardan değilim.” (el-En'âm, 6/79).

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Kurban keserken hangi dualar okunur? Diyanet açıkladı 5

“De ki: Muhakkak ki benim namazım, kurbanım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbi Allah içindir.” (el-En’am 162)

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Kurban keserken hangi dualar okunur? Diyanet açıkladı 6

Besmele çekilip dualar okunduktan sonra kurban kesen kişi “Allahü ekber Allahü ekber. Lâ ilâhe İllâllahü vallahü ekber. Allahü ekber ve lillâhil hamd” şeklinde tekbir getirir. Ardından “Bismillahi Allahü Ekber” diyerek kurbanını kesmeye başlar.

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Kurban keserken hangi dualar okunur? Diyanet açıkladı 7

HZ. PEYGAMBER BİZZAT KURBAN KESMİŞ MİDİR?

Kurban ibadeti hicri ikinci yılda meşru kılınmıştır. Hz. Peygamber'in (s.a.s.) de bu yıldan itibaren vefat edinceye kadar her yıl kurban kestiği bilinmektedir (Tirmizî, Edâhî, 11 [1506-1507]; bkz. Buhârî, Hac, 117, 119 [1712, 1714]; Müslim, Edâhî, 17 [1966]).

. Hz. Peygamber (s.a.s.), Veda Haccı'nda yüz deve kurban etmiştir. Hz. Ali, "Peygamber (s.a.s.) yüz deve kurban etti. Etlerini dağıtmamı emretti, ben de dağıttım." (Buhârî, Hac, 122 [1718]) demiştir.

Hz. Enes'ten (r.a.) Hz. Peygamber'in (s.a.s.) siyah-beyaz benekli iki koçu besmele ve tekbir ile bizzat kestiği rivâyet edilmektedir (Buhârî, Edâhî, 9 [5558]; Müslim, Edâhî, 17-18 [1966]).

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