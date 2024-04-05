Uzun yola çıkarken okunacak sureler nelerdir?

Peygamber Efendimiz (s.a.v.), yolculuğa çıkarken okunması gereken dualar ve sureler hakkında tavsiyelerde bulunmuştur. Yolculuk esnasında okunacak dualar ve sureler nelerdir?

Dualar, hayatımızın her anında bize yol gösterir. Sabah uyandığımızda, yatmadan önce ve yeni bir işe başlarken sürekli tekrarladığımız dualarla günlük yaşantımızı sürdürürüz.

Her işe dua ile başlamak, iç dünyamıza sükunet katar. Seyahate çıkmadan önce de okunması gereken özel dualar bulunmaktadır, tıpkı hayatımızın diğer önemli anlarında olduğu gibi.

Uzun bir yolculuğa çıkarken okunması tavsiye edilen dualar hangileridir?

Seyahate çıkmadan önce okunacak dualar nelerdir? İşte bu soruların yanıtları ve konu hakkında merak edilen diğer detaylar...

Yolculuk duasının ne olduğu, peygamber efendimizin hadislerinde açıklanmıştı.

Yolculuk öncesinde okunabilecek pek çok dua bulunmaktadır; bunlar hem dini liderler tarafından önerilmiş hem de hadislerde geçmişti.

İnsanlar, yola çıkmadan önce muhtemel kötü durumlarla karşılaşmamak için bu duaları okumalıdırlar.

Uzun yola çıkarken okunacak sureler şunlardır:

Kâfirûn, Nasr, İhlâs, Felâk ve Nâs, Ayetel Kürsi

Sefere çıkarken okunacak duâları Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurdu:

“Bir sefere çıktığın zaman arkadaşların içinde hâli en güzel ve azığı en bol bir kimse olmak ister misin ey Cübeyr? Öyle ise şu beş sûreyi oku: Kâfirûn, Nasr, İhlâs, Felâk ve Nâs sûrelerini. Her sûreye besmele ile başla ve besmele ile bitir.”

(Heysemî, X, 134)

SEFERE ÇIKARKEN EFENDİMİZ'İN OKUDUĞU DUA

İster gemi olsun, ister binek hayvanları olsun, üzerlerine bindiğimiz zaman şöyle diyerek Rabbimizi tesbih edecek ve O’nu her türlü noksan sıfatlardan, ortağı olmaktan, herhangi bir şeye ihtiyacı bulunmaktan pak ve uzak tutacağız:

“Bunu bizim hizmetimize veren Allah her türlü kusur ve noksanlıktan uzaktır. Yoksa bizim buna gücümüz yetmezdi. Şüphesiz biz, bu nimetlerden sorulmak üzere Rabbimize döneceğiz!”

(Zuhruf 43/13-14)

Nitekim Resûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- yolculuğa çıkarken hayvanı üzerine binip iyice yerleşince üç defa tekbir getirir, bu âyetleri okur, sonra da şöyle dua ederdi:

“Allahım! Biz, bu yolculuğumuzda senden iyilik ve takvâ, bir de hoşnut olacağın amellere muvaffak kılmanı dileriz. Allahım! Bu yolculuğumuzu kolay kıl ve uzağı yakın et! Ey Allahım! Seferde yardımcım, geride kalan çoluk çocuğumun koruyucusu sensin. Allahım! Yolculuğun zorluklarından, üzücü şeylerle karşılaşmaktan ve dönüşte malımızda, çoluk çocuğumuzda kötü haller görmekten sana sığınırım.”

Efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- yolculuktan döndüğünde de aynı sözleri söyler ve şu cümleleri ilâve ederdi:

“Biz yolculuktan dönen, tevbe eden, kulluk yapan ve Rabbimize hamd eden kişileriz.”

(Müslim, Hac 425; Ebû Dâvûd, Cihad 72)