Kurban keserken önce besmele çekilerek dua okunması gerekir. Kurban kesilirken okunacak duaları sizler için derledik. Peki, kurban kesilirken hangi dua okunur? Kurban kesilirken okunacak dualar neler?

Kurban keserken yerine getirilmesi gereken bir takım görevler bulunmaktadır. Okunması gereken bir takım duaların olması da bu sorumluluklar arasına yer almaktadır. Öncelikli olarak ister kurban niyeti için kesilsin ister başka bir amaçla kesilsin besmele getirilmesi gerekmektedir. Hayvan kesimi esnasında bilerek besmele çekilmemesi uygun bir davranış değildir.

KURBAN KESİLİRKEN HANGİ DUALAR OKUNUR?

Bir kurbanı kesmeden önce üç kez “Bismillahi Allahü ekber” denilmesi gerekir. Sonrasında kurban sahibi veya vekili tarafından ‘’İnnî veccehtu vechiye lillezî fataras semâvâti vel arda hanîfen ve mâ ene minel muşrikîn’’ duası okunur.

Okunduktan sonra hemen arkasından, ‘’İnne salâtî ve nusukî ve mahyâye ve memâtî lillâhi rabbil âlemîn’’ denilir. Ardından, ‘’Allahü ekber Allahü ekber. Lâ ilâhe İllâllahü vallahü ekber. Allahü ekber ve lillâhil hamd’’ şeklinde tekbir getirilir ve ‘’Bismillahi Allahü Ekber’’ denildikten sonra kurban kesilebilir.

Sonrasında ise “De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetim/kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. O’nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emredildi ve ben müslümanların ilkiyim.” ayeti okunabilir.

Aynı zamanda okunması gereken ayetlerden birisi de “Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah’a ortak koşanlardan değilim.” olarak ifade edilebilir.

Kurban kesmeye niyet ettikten sonra kurban kesmenin gerekliliklerinin de yerine getirilmesi oldukça önemlidir.