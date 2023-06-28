Kurbanlık boğa sahibini bu hale getirdi. O bizden erkek çıktı

Rize’de kesilmek üzere hazırlanan boğa bağından kurtulmaya çalışırken sahibi Ahmet Yazıcı'yı yaraladı. Yazıcı "Yere düşürüp ipe dolandık. Biraz yere sardı. Kendimize güvendik ama o bizden erkek çıktı. Boğanın altında kaldık" dedi.

Kurbanlık boğa sahibini bu hale getirdi. O bizden erkek çıktı

İHA'nın haberine göre, olay, merkeze bağlı Boğazköy'de meydana geldi. Kesilmek üzere hazırlanan Ahmet Yazıcı ve ortaklarına ait boğa bir anda ipinden kurtulmaya çalışınca ortalık karıştı.

Boğayı zapt etmeye çalışan Yazıcı, bu sırada dengesini kaybederek düştü. Yazıcı, aldığı darbeler nedeniyle yüzünden ve kafasının iki farklı yerinden yaralandı. Diğer ortaklardan Turgut ve Kadir Kars kaçmaya çalan boğanın ipi limon ağacına takıldı. Boğa buraya bağlandı.

Bütün uğraşlara rağmen kızgın boğa bir türlü sakinleşmeyince Rize İl Özel İdaresi kurban timinden yardım istendi. Olay yerine gelen ekipler, sakinleştirici iğne atarak boğayı sakinleştirmek istedi. Bir süre daha direnen boğa, 1 saatlik uğraşın ardından sahipleri tarafından kesildi.

"O BİZDEN ERKEK ÇIKTI"

Kızgın boğa tarafından yaralanan Ahmet Yazıcı, boğayı sakinleştirebilmek için uzun uğraşlar verdiklerini ifade ederek, “Yere düşürüp ipe dolandık. Biraz yere sardı. Kendimize güvendik ama o bizden erkek çıktı. Boğanın altında kaldık. Limon ağacı olmasa yakalayamazdık ve boğa da gitmişti. Uzun süredir kurban keserim ama başıma böyle bir şey ilk kez geldi" dedi.

"BUNA DA ŞÜKÜR OLSUN"

Kurbanlık boğalarının ahırdan çıkarken kendilerine hiçbir zorluk yaşatmadığını ifade eden Kadir Kars ise, "Ahırdan çıkarken hiçbir sorun yoktu. Merdivenleri sakince çıktı ama sonrasında bizi savurdu. Allah'tan ipi bahçedeki demire geçirebildik. Sonra bahçedeki limon ağacına iple dolandı. Bir şey yapamayınca bıraktık. Arkadaşımız altında kalarak biraz yaralandı. Allah beterinden korusun, buna şükür” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Rize Özel İdare ve Rize Belediyesi’nin kurban timleri il genelinde sahiplerine zorluk çıkaran 32 hayvana müdahale ederek kontrol altına alınmasını sağladı.

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