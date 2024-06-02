Kurbanlık fiyatları cep yakınca 'Kesecek bir şey yok ki kendimi kesmeyi düşünüyorum' dedi

Sosyal medyada dolaşıma giren bir sokak röportajı, Kurban Bayramı öncesinde insanların karşılaştığı ekonomik zorlukları gözler önüne serdi.

“KENDİMİ KESECEĞİM”

Bir vatandaşın, "Kurban Bayramı'nda ne keseceksiniz?" sorusuna verdiği cevap, dikkat çekti. Mikrofon uzatılan şahıs, yükselen kurbanlık fiyatlarına dikkat çekerek, "Kendimi kesmeyi düşünüyorum. Valla gerçek diyorum bak, kesecek bir şey yok ki keseyim. Yapacak bir şey yok valla. Biz kendimize bakarız. Parklarda oturmak da yeter bize" ifadelerini kullandı.

BAYRAM ÖNCESİ KURBANLIK FİYATLARI YENİDEN GÜNDEM OLDU

Bu sözler sosyal medyada geniş yankı buldu. Kullanıcılar, yaşlı adamın durumunu haklı bulurken, kurbanlık fiyatlarının artışını sert bir şekilde eleştirdi. Bu röportaj, insanların günlük hayatta karşılaştıkları ekonomik sıkıntıları ve bayram öncesi yaşadıkları zorlukları gözler önüne sererken kurbanlık fiyatlarının artışı da bu konuyla yeniden gündeme geldi.

FİYATLAR BELLİ OLDU

Kurban Bayramı sebebiyle Türkiye'nin birçok şehrinden İstanbul'a getirilen hayvanlar kurban pazarlarına getirildi. Türkiye Kasaplar Besiciler Et ve Et Ürünleri Federasyonu Bölge Başkan Vekili Veysel Günal, havanın sıcak olması sebebiyle küçükbaşların henüz gelmediğini, kurbana 1 hafta kala getirileceklerini belirterek “Kurban fiyatları 80 bin liradan başlayıp 250 bine kadar gidiyor." ifadelerini kullandı.