Kurbanlık hayvanlar hangi nitelikleri taşımalıdır? Kurban keserken hayvanda neye dikkat edilmeli?

İslam alemi için önemli olan Kurban Bayramı için kurban kesiminde kurbanlık hayvanda dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Peki, kurbanlık hayvanlar hangi nitelikleri taşımalıdır? Kurban keserken hayvanda neye dikkat edilmeli?

Kurbanlık hayvanlar hangi nitelikleri taşımalıdır? Kurban keserken hayvanda neye dikkat edilmeli?

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala vatandaş kurbanlık almaya başladı. Kurban Bayramı’nda kurban kesecek vatandaşların kurbanlık hayvanda dikkat etmesi gereken sağlık koşulları bulunmaktadır. Peki, kurbanlık hayvanlar hangi nitelikleri taşımalıdır? Kurban keserken hayvanda neye dikkat edilmeli?

KURBANLIK HAYVANLAR HANGİ NİTELİKLERİ TAŞIMALIDIR?

Kurban edilecek hayvanın, sağlıklı, organları tam ve besili olması, hem ibadet açısından, hem de sağlık bakımından önem arz eder. Bu nedenle, kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün, bir veya iki gözü kör, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memelerinin yarısı kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan kurban olmaz (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 6).

Hayvanın doğuştan boynuzsuz olması, şaşı, topal, hafif hasta, bir kulağı delik veya yırtılmış olması, memelerinin yarıdan daha azının olmaması, kurban edilmesine engel değildir. (Kâsânî, Bedâi‘, V, 75-76). Bunun yanında kesileceği yere gidemeyecek derecede topal olan hayvanlar da kurban edilemez. Buna göre hayvanın değerini düşürücü nitelikteki kusurlar kurbana engeldir.

Şâfiî mezhebinde, genel olarak yukarıda sayılan kusurlardan birinin bulunması, bir hayvanın kurban olmasına engel teşkil ettiği gibi, uyuz olan hayvanlar ile yem yemesini engelleyecek derecede dişlerinin bir kısmı dökülmüş olan hayvanların da kurban edilmesi caiz değildir (Nevevî, el-Mecmû‘, VIII, 399-404).

2023 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvim sonrasında belli oldu.

Buna göre; Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 28 Haziran'da idrak edilecek.

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