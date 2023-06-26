Kurbanlıkların sakatatlarında kist uyarısı. Uzmanı uyarılarını sıraladı

Prof. Dr. Ertan Kara kurbanlık kesimi sırasında hayvanın sakatatlarında bir kist görülmesi durumunda tüketilmemesi gerektiğini belirtti. Prof. Kara, “Bu etleri tüketen insanlarda etkiler yıllar sonra ortaya çıkabilir. Sarılık ve safra kesesi tıkanıklığına yol açıyor” diyerek uyarılarda bulundu.

Kurbanlıkların sakatatlarında kist uyarısı. Uzmanı uyarılarını sıraladı

DHA’nın haberine göre; Prof. Dr. Ertan Kara, Kurban Bayramı süresince bulaşıcı hastalıklar ve insan sağlığı açısından risk taşıyan durumları anlatarak önerilerini sıraladı.

Kurbanlık alırken veteriner hekim kontrolünden geçmiş, sağlıklı ve küpeli hayvanların tercih edilmesi, kesim yapılan yerlerin steril olması gerektiğini anlatan Prof. Dr. Kara, aksi takdirde insanlarda tanımlanması güç, zaman zaman ölümle bile sonuçlanabilen hastalıklarla karşı karşıya kalınabileceğini söyledi.

Kurbanlık alırken fark edilemeyecek birtakım hastalıkların kesim ve parçalama sırasında görülebileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Kara şunları belirtti:

“Mesela hayvanların bazı sakatatlarında, etlerin ya da kasların içerisinde ur gibi normal yapıdan farklı bir şey gördüklerinde onları yememeleri konusunda uyarmak istiyorum. Ayrıca karaciğerde halk arasında köpek kisti olarak bilinen, kaya suyu manzarası olan farklı bir şey gördüğümüzde onun da özellikle insanlar açısından yenmemesi, ağza, buruna, göze sıçramaması konusunda önlemlerin alınması gerekiyor. Bunları evimizde beslediğimiz can dostlarımıza da vermememiz lazım. Çünkü onlar da hasta olabilir veya o hastalıkları kendi vücut içerisinde döngüsünü tamamlayıp daha sonra insanlara da bulaştırılabilir”

“SAFRA KESESİ KANALINI TIKAYABİLİR”

Prof. Dr. Kara, kist görülen sakatatların tüketilmesi durumunda insanda oluşabilecek sağlık sorunlarını şöyle sıraladı:

“Bunların belirtileri zaten erken dönemde olmaz. Bu kistli eti tüketen insanda etkiler yıllar sonra ortaya çıkabilir. Bunu ya dikkatli bir hekim fark edebilir ya da tesadüfi olarak fark edilebilir. Yapılan bir ultrasonografide veya başka bir nedenle çekilen filmlerde anlaşılabilir. Karaciğer kisti veya köpek kisti, genellikle karaciğere yerleşir. Safra kesesinin açılma yerinde veya kanallarına yakın bir yere yerleştiğinde orada giderek büyüyerek safra kesesi kanalını tıkayabilir. Bu etleri tüketen insanlarda etkiler yıllar sonra ortaya çıkabilir. Sarılık ve safra kesesi tıkanıklığına yol açıyor. Bunun işlemi hem hekim açısından hem de kişi açısından oldukça güç ve meşakkatli bir iştir.”

YAŞLI VE KRONİK HASTALIĞI OLANLARA HAŞLAMA ÖNERİSİ

Kurbanlık et tüketiminde de özellikle yaşlı ve kronik hastalığı olanlara haşlama yöntemini öneren Prof. Dr. Kara, “Özellikle yaşlıların yüzde 90'ının en az bir tane tansiyon, şeker hastalığı veya sindirim sistemi gibi kronik hastalığı var. Taze etin sindirimi oldukça zor olur. Onun için kronik hastalığı olanlar ve yaşlılar mümkünse az tüketmeli ve ilk gün kesilen hayvanların etlerinin uzun süre haşlanarak yenmesi sindirimi kolaylaştıracaktır. İnsanlara sindirim konusunda daha az zarar verecektir. Pişirimde etlerin mümkünse 3-5 saat buzdolabının dondurucu kısmında bekletildikten tüketilmesi gerekir. Bu işlem hayvanın kas hücrelerinin ölü hale getirmek için şart. Bunları yaptıktan sonra hazırlanması ve pişirilmesini öneriyoruz” diye konuştu.

Kentte ev önlerinde ya da kanal kenarlarında kesimlerin yapıldığı manzaraları hatırlatan Prof. Dr. Kara, bu durumun şarbon gibi hastalıklara da neden olabileceğini belirterek, yerel yönetimlerin şimdiden önlem alması gerektiğini sözlerine ekledi.

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