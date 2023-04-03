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Kurdeşen nedir?

İnsanların korkulu rüyası olan kataraktla ilgili detayları internet kullanıcıları arama motorlarında aratmayı devam ettiriyor. Peki, Kurdeşen nedir? Detaylar haberimizde…

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 15:59
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Kurdeşen nedir?

Kurdeşen nedir?
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İnsanlar gerek hasta olmadan önce gerekse sağlıklarını korumak için hastalıkları tanımayı tercih ediyor. Bu hastalıklardan birisi olan kurdeşenle ilgili detaylar...

KURDEŞEN NEDİR? 

Kurdeşen ya da ürtiker nedir sorusuna kısaca; vücutta çok sayıda kaşıntılı, şiş ve kızarık döküntüyle karakterize bir cilt rahatsızlığı şeklinde cevap verilebilir. Bazı hastalarda ciltteki döküntülere dudaklarda, ağız içinde ve yüzde şişlik de eşlik eder.

KURDEŞEN TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Kurdeşen tedavisi öncelikle olası tetikleyicileri bulmak ve mümkün olduğunca bunlardan kaçınmak şeklinde ele alınır. Hastanın yediği bir besin ürtikere neden oluyorsa, bu besinin hasta tarafından tüketilmesi yasaklanır. Eğer ürtiker bir ilaç nedeniyle ortaya çıkmışsa, ilgili ilaç doktor tarafından kesilir ve uygun farklı preparatlarla değiştirilir. Arı, yaban arısı, eşek arısı gibi böcek sokması sonucu ürtiker ortaya çıkmışsa ilgili zehre yönelik spesifik immünoterapi tedavisi gerekebilir.

KURDEŞEN BELİRTİLERİ NELERDİR? 

Ürtiker geliştiğinde her hastada karakteristik bazı belirtiler ortaya çıkar:

Ciltte etrafı kızarık şişkinlikler belirir. Bunlar milimetrik küçük alanlar şeklinde olabileceği gibi daha büyük boyutlarda da olabilir.

Şişen cilt alanlarında kaşıntı ve yanma hissi ortaya çıkar.

Lezyonlar en fazla 24 saat içerisinde herhangi bir iz veya hasar bırakmadan kaybolur. Fakat bu daha sonraki zamanlarda tekrar etmeyeceği anlamına gelmez.

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