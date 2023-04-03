Mucize karışımla birlikte kış hastalıkları ve grip tarihe karışıyor. Faydaları saymakla bitmiyor

Editör: Erhan Songur

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan süt ve sarımsak karışımının faydaları dikkat çekti.

KARIŞIMIN FAYDALARI

-Bu karışım sayesinde kış hastalıkları ve grip tarihe karışıyor.

-Enerji veriyor ve hafızayı güçlendiriyor.

- Saçların uzamasına yardımcı oluyor.

- Cildin yenilenmesini sağlıyor, leke oluşumunu önlüyor ve cildin daha parlak gözükmesine olanak veriyor.

- D vitamini ihtiyacını karşılayarak kemik erimesinin oluşmasını engelliyor

- Kuru öksürüğe de iyi geliyor.

-Uykusuzluk problemleri yaşayanlar ya da uykuya dalmakta güçlük çekenlere iyi geliyor.

- Pek çok kadının derdi olan yumurtalık kisti tedavisinde kullanılıyor.

-Sarımsaklı sütün bir diğer özelliği de karaciğer sağlığı için oldukça etkili olmasıdır. Karaciğer detoksu yapmak isteyenler sarımsaklı sütü deneyebilir.

SARIMSAKLI SÜT NASIL HAZIRLANIR?

Sarımsaklı sütün faydalarını sıraladığımıza göre şimdi sarımsaklı sütün hazırlanmasından ve Sarımsaklı Süt Kürü Yapımından bahsedebiliriz.

8-10 diş sarımsağın kabuklarını soyun ve güzelce yıkayın. Bir tencerenin içine 2 su bardağı kadar sütü alın. Sarımsakları iri parçalar halinde sütün içine doğrayın.

Ardından orta ateşte sürekli karıştırarak kaynatmaya başlayın. Sarımsaklı süt kaynadıktan sonra ateşten alın ve bir kenarda soğutun. Sarımsaklı süt ılındıktan sonra tüketebilirsiniz. Dilerseniz içine bal da katabilirsiniz. Böylelikle tadını güzelleştirmiş olursunuz.