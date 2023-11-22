Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Dün, İsrail ve Hamas tarafından yapılan açıklamalarda tarafların 4 günlük ateşkes konusunda anlaşıldığı duyuruldu.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 31 Ekim-1 Kasım tarihlerinde düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklar, banka yetkililerinin para politikasının seyrinde ihtiyatlı bir yaklaşım benimsenmesi konusunda hemfikir olduğunu, gelen verilerin enflasyonun düşürülmesindeki ilerlemenin yetersiz olduğunu göstermesi durumunda para politikasının daha da sıkılaştırılabileceğini ortaya koydu.

Tutanaklarda, tüm yetkililerin, enflasyon sürdürülebilir şekilde belirlenen hedefe gerileyene kadar para politikasının kısıtlayıcı kalmasının uygun olacağı kanaatini taşıdığı belirtildi.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ikinci el konut satışları ekimde yüzde 4,1 azalarak Ağustos 2010'dan bu zamana kadarki en düşük seviyesine geriledi.

Dün piyasalar kapandıktan sonra şirket finansal sonuçlarını açıklayan Kaliforniya merkezli çip üreticisi Nvidia, 29 Ekim'de sona eren 3 aylık dönemde elde ettiği 18,12 milyar dolar gelirle piyasa beklentilerini geride bıraktı.

Elektronik eşyalar satan perakende zinciri Best Buy'ın da satışların bu yıl yüzde 6 ile yüzde 7,5 arasında azalacağı tahmininde bulunması sonrası hisseleri yüzde 1'e yakın düştü.

Perakende zinciri Kohl's'un hisseleri yılın üçüncü çeyreğinde satışların beklenenden fazla azalmasıyla yüzde 9'a yakın değer kaybederken, giyim ürünleri satan American Eagle'ın hisseleri yüzde 16 geriledi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,42'de dengelenirken, dolar endeksi dün 103,2 ile 31 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyeyi test etmesinin ardından yeni günde yüzde 0,1 artışla 103,7 seviyesinde bulunuyor.

Altının ons fiyatı ve Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,1 azalışla sırasıyla 1.997 ve 82,5 dolardan işlem görüyor.

Analistler, yarınki Şükran Günü tatili nedeniyle piyasalarda işlem hacminin oldukça azaldığını kaydederek, çalışanların cuma gününü de tatile ekleyerek haftayı kapatmış olabileceklerini dile getirdi.

New York borsasında dün Nasdaq endeksi yüzde 0,59, S&P 500 endeksi yüzde 0,2 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,18 azalış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne karışık seyirle başladı.

AVRUPA

Avrupa borsalarında dün sınırlı da olsa satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, Almanya, tüm bakanlıkların ek harcama taahhütlerini geçici olarak dondurdu.

Öte yandan, Almanya'nın ekonomi ve düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü’nün (Ifo) Alman iş dünyası kasım anketine göre, ülkede şirketlerin yüzde 6,8'i ekonomideki zayıflık nedeniyle varlıklarını tehdit altında görüyor.

Dün, Almanya'da DAX 40 endeksi yatay seyrederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,19, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,24 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,32 azalış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne karışık bir seyirle başladı.

ASYA

Asya piyasaları yeni günde karışık bir seyir izlerken, bölgede hisse ve sektör bazlı oynaklık öne çıkıyor.

Şükran Günü nedeniyle Nvidia hissesinin pay vadelilerinde önemli bir hareket olmaması Asya'da yarı iletken çip üretici şirket hisselerini baskılarken, beklentilerin üzerinde kar açıklayan internet arama motoru Baidu hisseleri yaklaşık yüzde 5 yukarıda seyrediyor.

Kapanışa yakın, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 geriledi. Güney Kore'de Kospi endeksi ise yatay seyrediyor.

YURT İÇİ PİYASALAR

Yurt içinde, dün alış ağırlık seyrini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,26 değer kazancıyla günü 8.046,62 puandan tamamladı.

Düşüş eğilimini üst üste yedinci işlem gününe taşıyan Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) ise 336 baz puanla yaklaşık son 3 yılın en düşük seviyesinde bulunuyor.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 artışla günü 28,7815'ten kapatmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 28,8160 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) finansal istikrar raporu, ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve haftalık işsizlik başvuruları verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin ateşkes anlaşmasına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.200 ve 8.320 seviyelerinin direnç, 8.010 ve 7.910 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.