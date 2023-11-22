Gram altından tarihi rekor. Dolar da euro da tutulamıyor

Uluslararası piyasalarda Ons altın 2 bin dolara dayandı, gram altından da tarihi rekor geldi. Gram altın 1852 liraya çıkarak, rekor tazeledi.

Murat Öztürk KAYNAK: Haber Merkezi
Gram altından tarihi rekor. Dolar da euro da tutulamıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyonun beklentiler altından kalmasıyla birlikte tırmanışa geçen Ons altın 2 bin dolara dayandı. Altın bu gelişmelerle birlikte yurt içindeki piyasaları yangın yerine çevirdi. Gram altından peş peşe rekorlar getirdi. Hem de tarihi bir rekorla...

Piyasaların açılmasıyla birlikte gram altın 1852 lirayı görerek, tüm zamanların rekorunu kırdı.

İşte piyasada altın fiyatları:

Ons altın.....................................1999,64 dolar

Çeyrek altın.................................3088 TL

Yarım altın...................................6.177 TL

Cumhuriyet altını.......................12.706 TL

Reşat altını................................12.771 TL

PEKİ DOLAR VE EURO DA DURUM NASIL ?

Altın peş peşe rekorlar kırarken, dolar ve euro da yükselişte. TCMB Kasım ayı sonunda dolar tahmini 29 liranın üstündeydi. TCMB'nin dolar aşırı artış kaydetmemesi için tutulduğu iddia ediliyordu. İşte dolar da yavaş yavaş TCMB'nin işaret ettiği rakama doğru ilerliyor. Saat 09.52 itibarıyla dolar 28,81'den işlem görüyor. Euro da 31 liranın üstüne çıkmış o da rekor kırmıştı. Aynı saatlerde euro 31.40 TL'den alıcı buluyor.

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