TMO'nun deposundan 300 kamyon buğday çalındı. Buhar olan 7 bin 500 ton buğday için TMO "bir miktar ürün kayboldu" dedi

Konya’da TMO’nun kiraladığı geçici bir depodan 300 kamyon yani 7 bin 500 ton buğday çalındığı öne sürüldü. Açıklama yapan TMO, “bir miktar ürün kayboldu” dedi.

KAYNAK: Haber Merkezi
TMO'nun deposundan 300 kamyon buğday çalındı. Buhar olan 7 bin 500 ton buğday için TMO "bir miktar ürün kayboldu" dedi

Konya’nın Çumra ilçesindeki Toprak Mahsülleri Ofisi'nin (TMO) kiraladığı geçici bir depodan 300 kamyon yani 7 bin 500 ton hububat çalındığı ileri sürüldü.

Konuyu TBMM’ye taşıyan İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından cevaplandırılmak üzere TBMM Başkanlığına soru önergesi vererek “İçerisine 20 bin ton hububat alan bir depo için gerekli güvenlik önlemleri neden alınmamıştır?” dedi.

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Karaman'ın soru önergesi şu şekilde,

"Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Orman Bakanı Sayın İbrahim Yumaklı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. Konya'nın Çumra ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi'nin geçici hububat deposu olarak kullanmak amacıyla kiralamış olduğu depodan 7 bin 500 ton hububat çalınmıştır. Oluşan zararın yaklaşık 67 milyon Türk Lirası olduğu; böyle büyük bir hırsızlığın en az 300 kamyonla yapılabileceği bilinmektedir. Bu kadar büyük bir hırsızlığı kimsenin görmemiş olması akıllarda ciddi soru işaretleri bırakmakta; organize bir hırsızlık olması ihtimalini güçlendirmektedir.

Bu bilgiler çerçevesinde;
1. Çumra'da TMO'nun geçici deposundaki kayıp hububatın miktarı, cinsi ve güncel
toplam fiyatı ne kadardır?
2. Bu doğrultuda oluşan kamu zararı ne kadardır?
3. TMO depolarında hangi sıklıkla envanter kontrol çalışması yapmaktadır?
4. TMO'nun geçici deposunda güvenliği sağlamak amacıyla bekçi ve güvenlik kamerası sistemi bulunmakta mıdır?
5. İçerisine 20 bin ton hububat alan bir depo için gerekli güvenlik önlemleri neden alınmamıştır?
6. Hırsızlık olayıyla ilgili Bakanlığınız bir soruşturma başlatmış mıdır?
7. Bakanlığınız hırsızlık olayında ihmal veya görevi kötüye kullanma durumu tespit etmiş midir?"

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TMO hububat çalındığı iddialarını doğrulayan bir açıklama yaptı. TMO tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Özellikle Konya gibi hububat üretiminin yoğun olduğu illerimizde, Kurumumuza arz edilen tüm ürünlerin alınabilmesi amacıyla mevcut TMO depoları ve lisanslı depolara ek 3. şahıslardan da depo kiralanarak alım kapasitemiz artırılmıştır. Çumra’da alımların tamamlanmasına müteakip gerekli tüm tedbirler alınarak kiralık depolar mühürlemek suretiyle kapatılmış, ürün sigorta kapsamına alınmış ve 7/24 saat esasına göre özel güvenlik ekibi görevlendirilmiştir.”

BİR MİKTAR ÜRÜN BULUNAMADI

“TMO’nun ülke genelinde alım yaptığı tüm depolarda uyguladığı gibi Çumra’da da depo ve stoklar belirli periyotlarla ilgili TMO personelince kalite yönüyle kontrol edilmiştir. Çumra deposunda yapılan son kontrollerde depolardaki bir miktar ürünün bulunmadığı tespit edilmiştir. Bunun üzerine Konya Başmüdürlüğümüzce konu ivedilikle adli kolluk makamlarına intikal ettirilerek adli soruşturma başlatılması talep edilmiştir. Aynı gün Teftiş Kurulu Başkanlığımızca da konuyu incelemek ve soruşturmak üzere müfettiş görevlendirilmiştir.”

BEŞ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Çumra Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili olarak 5 kişiyi gözaltına almıştır. Bunlardan 1 kişi halen tutuklu, 4 kişi adli kontrole tabidir. Konuya ilişkin Kurumumuz müfettişlerinin ve Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kapsamlı inceleme ve soruşturması devam etmekte olup süreç titizlikle takip edilmektedir."

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