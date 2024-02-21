Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Amerika'da enflasyonun beklentilerinden fazla çıkması, Fed'in faiz indirimlerine geç başlayacağına ilişkin güçlü duruş, bugün açıklanacak Merkez Bankası toplantı tutanakları ile Nvidia'nın finansal sonuçları öncesinde küresel piyasalar karış bir seyir izliyor.

Fed Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) son toplantısına ilişkin tutanakları, bugün açıklanacak olmasıyla birlikte gelecek dönemde atacağı adımlara dair ipuçlarını verecek. Yıl başından bu yana yüzde 40'a yakın artış gösteren Nvidia'nın finansal sonuçları piyasalar kapandıktan sonra açıklanacak. Piyasalar yönünü buna göre belirleyecek.

Tutanaklar öncesinde, Fed'in martta politika faizinde değişikliğe gitmeyeceğine kesin gözüyle bakılıyor. İhtimallere göre mayısta başlama ihtimali 37 ve haziranda yüzde 78 ile fiyatlanıyor.

AVRUPA

Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) haziranda faiz indirimine başlayacağına yönelik beklendiler devam ediyor.

BoE Başkanı Andrew Bailey'e göre piyasaların bu yıl BoE’den faiz indirimleri beklemesinin mantıksız olmadığını belirtti.

Bu arada Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi, aralıkta kasım ayına kıyasla yüzde 0,8, önceki yılın aynı dönemine göre de yüzde 1,9 artış göstermesi dikkati çekerken, AB pazarında yeni otomobil satış sayısı da ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,1 artarak 851 bin 690'a ulaştı.

ASYA PİYASALARINDA KARIŞIK SEYİR ÖNE ÇIKIYOR

Çin Merkez Bankasının (PBoC) emlak piyasasını canlandırmak adına konut kredileri için gösterge faiz oranı olan 5 yıllık kredi ana faiz oranını beklentilerin de üzerinde indirmesinin ardından bugün Çin borsalarında emlak sektörü öncülüğünde yaşanan yükseliş dikkati çekiyor.

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, ihracatın ocakta yıllık yüzde 11,9 artış ile beklentileri aşması göze çarptı.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 azalırken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,7 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,2 artış kaydetti.

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