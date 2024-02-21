İstanbul'da polis alarma geçti. Her yerde aranıyor

Kaynak: AA
İstanbul'da polis alarma geçti. Her yerde aranıyor
İstanbul Fatih’te etrafa rastgele ateş açan şüpheliyi polis her yerde arıyor.

İstanbul’da polisi alarma geçiren olay yaşandı. Fatih’in Dervişali Mahallesi Salma Tomruk Caddesi'nde akşam saatlerinde silah sesleri yükseldi.

Restgele etrafa ateş açan şüpheli polis ekiplerini harekete geçirdi. Polis ekipleri bölgeye gelerek hemen gneiş çaplı çalışma başlattı.

Ekipleri gören şüpheli polisleri görünce olay yerinden kaçtı. Bir süre ekipler tarafından kovalanan şüpheli ara sokaklarda izini kaybettirdi.

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Polis ekipleri cadde ile ara sokakları araç ve yaya trafiğine kapattı. Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları ise incelemeye alındı.

Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

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