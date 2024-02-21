Bunları yapan patron yandı! SGK inceleme başlattı

Çalışanların haklarıyla ilgili her geçen gün yeni bir düzenleme gelirken işverenlere yönelik de hem düzenleme geliyor hem de yaptırım.

Artık, çalışanların maaşlarını asgari seviyede gösterip eksik prim ödeyerek kalan miktarı nakit olarak veren patronlar için cezalar geliyor. Öte yandan meslek kodlarını hatalı giren ve çalışanlarının haklarını ihlal eden işverenler için ağır yaptırımlar geliyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu konuyla ilgili inceleme başlattı. Yanlış işlemler yapan işverenlere ağır cezalar verilecek. Ayrıca eksik prim ödemelerini talep edilecek. Cezaların yanı sıra tazminat cezaları da geliyor.

AĞIR CEZALAR

İşverenler, sigortalı çalışanların işe giriş veya ayrılış bildirgelerinde hata yaparsa veya sigortalının meslek kodunu yanlış girerse ceza alacak.

Gerçeği yansıtmayan meslek kodu düzenleyen işverenler 1341 TL, geçersiz bordro düzenleyen işverenler 6,707 TL, işe girişi bildirmeyen işverenler 26,829 TL, kayıt sunmayan işverenler ise 161,000 TL ceza ödeyecekler.

İNCELEME BAŞLATILIYOR

Meslek odaları veya örgütleri, meslek kodlarına ilişkin ücret bilgilerini isteyebilirler. Düşük ücret bildirilen meslek kodları fark edilirse müfettişler tarafından inceleme başlatılır.

Düşük ücret bildirilen çalışanların öncelikle işverenlerinden düzeltme talep etmeleri gerekiyor. İşveren talebi reddederse, SGK'ya şikayette bulunmak ve dava açmak gerekebilir.