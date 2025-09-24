Küresel piyasalarda Fed belirsizliği! (24 Eylül 2025)

ABD'nin gümrük tarifeleri ekonomi çevrelerinin odağında olmayı sürdürürken, fiyat artışlarının enflasyon üzerindeki etkileri politika yapıcıların işini zorlaştırıyor.

Fed Başkanı Powell, dün ABD'nin Rhode Island eyaletinin Providence kentindeki ticaret odasında yaptığı konuşmada makul temel senaryonun, tarifelerin enflasyon üzerindeki etkilerinin nispeten kısa ömürlü olacağı olduğunu belirterek, daha yüksek ve daha kalıcı bir enflasyon riskini dikkatlice değerlendirip yöneteceklerini ifade etti.

Fiyatlardaki bu tek seferlik artışın bir enflasyon sorununa dönüşmemesini sağlayacaklarını ifade eden Powell, "Hala orta derecede kısıtlayıcı olarak gördüğüm bu politika duruşu, olası ekonomik gelişmelere yanıt vermek için bizi iyi bir konumda bırakıyor." dedi.

Powell, çok agresif bir gevşeme yapmaları halinde enflasyon sorununu çözemeyebileceklerini ve yüzde 2 enflasyona tam olarak ulaşmak için geri adım atmak zorunda kalabileceklerini kaydederken, kısıtlayıcı politikayı çok uzun süre sürdürmelerinde ise iş gücü piyasasının gereksiz yere zayıflayabileceğinin altını çizdi.

Analistler, Powell'ın enflasyon risklerine yönelik vurgusunun para politikasındaki gevşemenin daha geniş bir zamana yayılabileceği beklentisini desteklediğini söyledi.

Gelecek dönemde istihdam verilerinin giderek önem kazanacağını ifade eden analistler, ılımlı enflasyon verileri ve istihdam piyasasında devam eden yavaşlamanın Fed'in faiz indirimlerine devam etmesini destekleyeceğini bildirdi.

Powell'ın yanı sıra diğer Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri yakından takip ediliyor. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, enflasyonun hedefin üzerinde ve yukarı yönlü seyrini sürdürmesi nedeniyle ek faiz indirimleri konusunda temkinli davranılması gerektiğini ifade etti.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de enflasyona karşı mücadelede tetikte kalmaya devam edilmesi gerektiğini düşündüğünü aktardı.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman ise iş gücü piyasasının zayıflamasıyla politika yapıcıların geride kalma riskiyle karşı karşıya olduğunu ve faiz oranlarını düşürmek için kararlı adımlar atmaları gerektiğini belirtti.

Fed Başkanı Powell ve Fed yetkililerinin açıklamalarının ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda eylül ayında 25 baz puan indirime gidileceğine kesin gözüyle bakılırken, bu yıl sonuna kadar 2 faiz indirimine gidileceği öngörüleri gücünü korudu.

