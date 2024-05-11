Küresel piyasalarda gözler ABD enflasyonuna odaklandı

Amerika Birleşik Devletleri'nde gelecek hafta enflasyon verileri açıklanacak. Küresel piyasalarda gözler enflasyon rakamlarına odaklanacak. Hafta içi Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri yatırımcıların odağında yer aldı. Makoekonomik veriler ise para piyasalarında fiyatlamaları olumlu yönde etkiledi.

Fed'in New York, Boston, San Francisco başkanları peş peşe açıklamalar yaptı.Açıklamalarda para politikasının iyi bir yerde olduğu vurgusu yapıldı.

İşsizlik maaşı başvurularının 4 mayıs ile biten haftada 231 bin kişiye yükselmesi, geçen yılın ağustos ayından bu yana en yüksek seviyesini gördüğü kayıtlara geçti. İşgücü piyasasasındaki soğuma olarak değerlendiren Analistler Fed'in bu sene faiz indirim yapabileceğine dair beklentileri güçlendirdiğini ifade etti.

Analistlere göre, ABD'deki enflasyona ilişkin veriler yıl başından bu yana karışık sinyaller veriyor. Bu sebeple çarşamba günkü verilerin çarşamba günü öne çıkması bekleniyor.

Fed Başkanı Powell'ın salı günü yapacağı açıklamalara da analistlere göre çok önemli. Powell'ın sözle yönlendirmelerinden ise gelecek dönem para politikasına ilişkin ipucları aranacak.

AVRUPA

Avrupa borsaları ise geçen hafta pozitif seyretti ve yükselişle kapadı. Analistlere göre bölgede açıklanan verilerin enflasyonla mücadelede açısından olumlu sinyaller verdi. Avrupa Merkez Bankası ECB'nin gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin banka yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de sürdüğünü bildirdi.