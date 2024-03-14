Küresel piyasalarda gözler ABD'de Üretici enflasyonuna çevrildi

ABD'de bugün açıklanacak üretici enflasyon verilerini destekleyip desteklemeyeceği yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, söz konusu verinin Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara yönelik ipuçları verebileceğini belirtti. Üretici Fiyat Endeksinin şubatta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 1,1 artış göstermesinin beklendiği ifade ediliyor.

Fed'in 19-20 Mart'taki toplantısında faizi sabit bırakıcağı öngörüsüne kesin gözüyle bakılıyor. Mayıstaki toplantıda da faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 10 görünürken, Haziranda ise bu oran yüzde 69'a çıkıyor.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'den ise bir itiraf geldi. 2021'de enflasyonunun "geçici" olduğunu söylediği için pişmanlık duyduğunu ifade eden Yellen, enflasyona "en büyük katkıyı" sunan kalem olan kira maliyetlerinin bu yıl düşmesini beklediğini ve kira oranlarındaki değişikliklerin TÜFE'ye yansımasının biraz zaman aldığını belirtti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel ekonomiye ilişkin büyüme beklentisini bu yıl için 0,3 puan artırarak yüzde 2,4'e yükseltti.

ALTININ ONS FİYATI 2 BİN 72 DOLAR

Altının ons fiyatı geçen haftanın son iş gününde 2 bin 195 doların üzerine çıkarak zirve yapmıştı. Altının yıl sonuna kadar 2.500 dolar kadar çıkabileceğini ifade ediliyor.

Dün yüzde 0,1 azalışla günü 102,8 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, bugün önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 102,9'da bulunuyor.

Brent petrolün varil fiyatı ise ABD'de ham petrol stoklarının azalması ve Ukrayna'nın, Rusya'nın güneyindeki en büyük petrol rafinerisine saldırmasının ardından dün yüzde 1,8 artışla 83,55 dolardan günü tamamladı. Bugün 84,11 dolarda giriş yapan Brent petrol ibresinin hangi yöne gideceği kestirilemiyor.

AVRUPA BORSALARI

Avrupa borsalarında dün Almanya hariç pozitif seyir hakim oldu.ECB faiz indirimlerine başlayacak mı? Analistler, para piyasalarında ECB'nin ilk faiz indirimlerine başlama ihtimalinin nisanda yüzde 11 ve haziranda yüzde 88 ile fiyatlandığını belirtti.

ASYA PAY PİYASALARINDA KARIŞIK SEYİR SÜRÜYOR

Analistler, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) gelecek hafta gerçekleştireceği para politikası toplantısında faizi artırıp artırmayacağına ilişkin belirsizliğin devam ettiğini ifade ederek, Banka'nın bu toplantıda faiz artırım kararı almasa da yakın dönemde alacağına yönelik beklentilerin güçlü olduğunu belirtti.

Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay bir seyir izlerken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 artış kaydetti. Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,5 geriledi.

Yurt içinde dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,75 değer kaybıyla 8.910,23 puandan tamamladı.