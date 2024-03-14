Hizmet üretim endeksi ocakta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün ilk defa yayımlanan ocak ayına ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı.

Yayımlanan verilere göre, endeks, ocak ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına oranla yüzde 0,6 arttı.

Alt sektörler incelendiğinde yıllık bazda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,6, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,1, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 4,9, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler yüzde 6, idari ve destek hizmetleri yüzde 3,5 artarken gayrimenkul hizmetleri ise yüzde 8,6 azalış kaydetti.

HİZMET ÜRETİM ENDEKSİ AYLIK BAZDA YÜZDE 2,3 GERİLEDİ

Hizmet üretim endeksi, ocakta ayında bir önceki aya oranla yüzde 2,3 azaldı.

Alt sektörler incelendiğinde aylık bazda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 7,2, gayrimenkul hizmetleri yüzde 0,4 azalış gösterirken, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,7, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 3,4, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler yüzde 4,1, idari ve destek hizmetleri yüzde 1,4 artış kaydetti.