Küresel piyasalarda kafalar karıştı

Küresel piyasalar Fed'in ne zaman faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin belirsizliklere kilitlendi. Çünkü, makroekonomik verilerden alınacak sinyallerin bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara yönelik ipuçları vermesi bekleniyor.

ABD'de dün açıklanan verilere göre ekonomi 2023'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 3,2 büyüyerek beklentilerin alında kaldı. Ülkenin Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verisine ilişkin ocak ayında yayımlanan öncü verilerde, ekonominin geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 3,3 büyüdüğü kaydedilmişti.

Analistler, Fed'in enflasyon göstergesi olarak takip ettiği ve bugün açıklanacak çekirdek kişisel tüketim harcamaları verisinin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirtti. Analistlere göre, Fed'in faiz indiriminin zamanlamasına ilişkin beklentileri büyük ölçüde etkileyebilecek. Bu gerekçelerden dolayı Fed'in martta politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakılıyor. Fed'in ilk faiz indirimine gitme ihtimali ise mayısta yüzde 20 ve haziranda yüzde 64 ile fiyatlanıyor.

AVRUPA'DA BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Avrupa borsalarına dün karışık bir seyir hakim oldu. Almanya'da bugün gözler Almanya'da öncü enflasyon verilerine odaklandı.

Geçen hafta küresel pay piyasalarında yaşanan ralli ile Almanya ve Fransa borsaları da zirvelerini yenilerken, bu hafta Almanya'da DAX 40 endeksinin yeni zirveler görmeye devam etmesi dikkati çekiyor.

Analistler, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faizleri ne zaman indirmeye başlayacağına ilişkin belirsizliğin devam ettiğini belirterek, bölge genelinde açıklanacak makroekonomik verilerin söz konusu belirsizliği azaltabileceğini dile getirdi.

ASYA PAY PİYASALARINDA DA KARIŞIK SEYİR ÖNE ÇIKTI

Japonya'da bugün açıklanan sanayi üretimi verilerinin beklentilerin altında kalması dikkati çekti. Çin'de ise ekonomiyi destekleyici yeni paketlerin duyurulacağını yönelik beklentiler güçlü kalmaya devam etti.

TÜRKİYE

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayri Safi Yurt içi Hasılanın (GSYH) geçen yılın 4. çeyreğinde yüzde 3,97 arttığını tahmin etti.

Ekonomistlerin 2023 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 4,40, 2024 sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin ortalaması ise yüzde 3,44 oldu.