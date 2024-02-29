Türkiye büyüme rakamları açıklandı

Kaynak: Ekonomim
Türkiye büyüme rakamları açıklandı
Türkiye ekonomisi 2023 yılında yüzde 4,5 büyüme kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim-Aralık 2023 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, Türkiye ekonomisi 2023'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 4 büyüdü. Türkiye 2023 yılının tamamında ise, yüzde 4,5 oranında büyüme sağladı. Böylelikle ekonomistlerin beklentilerin üzerinde bir büyüme gerçekleşmiş oldu.
Ekonomistlerin beklentisi, Türkiye’nin geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 3,97; yılın tamamında ise, yüzde 4,40 büyüme göstermesi yönündeydi.
Türkiye büyüme rakamları açıklandı. Türkiye ekonomisi 2023 yılında yüzde 4,5 büyürken; 2023'ün son çeyreğinde ise yüzde 4 büyüme gerçekleştirdi. Ekonomistlerin beklentisi, Türkiye’nin geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 3,97; yılın tamamında ise, yüzde 4,40 büyümesi yönündeydi.

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