Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim-Aralık 2023 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, Türkiye ekonomisi 2023'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 4 büyüdü. Türkiye 2023 yılının tamamında ise, yüzde 4,5 oranında büyüme sağladı. Böylelikle ekonomistlerin beklentilerin üzerinde bir büyüme gerçekleşmiş oldu.

Ekonomistlerin beklentisi, Türkiye’nin geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 3,97; yılın tamamında ise, yüzde 4,40 büyüme göstermesi yönündeydi.

Türkiye büyüme rakamları açıklandı. Türkiye ekonomisi 2023 yılında yüzde 4,5 büyürken; 2023'ün son çeyreğinde ise yüzde 4 büyüme gerçekleştirdi. Ekonomistlerin beklentisi, Türkiye’nin geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 3,97; yılın tamamında ise, yüzde 4,40 büyümesi yönündeydi.