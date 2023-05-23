Küresel vahşi yaşam kaybı düşünülenden daha kötü seviyede

Dünyada yer alan canlı türlerinin neredeyse yarısının hızlı bir nüfus düşüşü yaşadığı ortaya çıktı.

Küresel vahşi yaşam kaybı düşünülenden daha kötü seviyede

Editör: Özlem Kıral

Yeni bir araştırmaya göre, küresel ölçekli vahşi yaşamda yer alan canlı türlerinin yarısından fazlasının tahmin edilenden daha hızlı azaldığı ortaya çıktı.

ALTINCI KİTLESEL YOK OLUŞ

CNN'de yer alan habere göre, insanlar bir çok türü zaten yok etme noktasına getirdi. Bununla birlikte, bazı bilim adamları, insanlar tarafından yönlendirilen 'altıncı kitlesel yok oluş' olayına girdiğimizi iddia ediyor.

Bu duruma sebep olan ana faktör olarak, çiftliklere, kasabalara, şehirlere ve yollara yer açmak için vahşi manzaraların yok edilmesi görülüyor. İklim değişikliğinin de aynı zamanda türlerin azalmasında önemli bir rol oynadığı ve dünya ısındıkça etkisinin de giderek daha kötü olacağı tahmin ediliyor.

Araştırmanın yazarları, popülasyonlarının zaman içinde büyüyüp, küçülmediğini veya sabit kalıp kalmadığını belirlemek için dünya çapında 70.000'den fazla türü (memeliler, kuşlar, sürüngenler, amfibiler, balıklar ve böcekler) analiz etti.

Biyolojik İncelemeler dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, bu türlerin %48'inin popülasyon boyutunun azaldığını ve %3'ten daha azının artış gösterdiğinin bulunduğu açıklandı.

SERT BİR UYARI

Belfast Queen's Üniversitesi Biyolojik Bilimler Okulu'ndan Daniel Pincheira-Donoso, bulgularının "sert bir uyarı" olduğunu söyledi.

Pincheira-Donoso, "Çalışmamızın gösterdiği şey, türlerin şu anda tehdit altında olup olmadığı değil, bunun yerine popülasyon boyutlarının hızla ve giderek küçülüp küçülmediğidir. Zaman içinde popülasyondaki düşüş eğilimleri, yok oluşların habercisidir'' ifadelerini kullandı.

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