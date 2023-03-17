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Kureyş suresinin Türkçe anlamı nedir?

Mekke’de inen Kureyş suresi 4 ayetten oluşmaktadır. Kureyş suresi Tin suresinden sonra inmiştir. İşte Kureyş suresinin Türkçe anlamı..

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 14:14
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Kureyş suresinin Türkçe anlamı nedir?

Kureyş suresinin Türkçe anlamı nedir?
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Kureyş suresi Mekke'de inmiştir. Kureyş suresi 4 ayetten oluşmakta olup Tin suresinden sonra inmiştir.

Kureyş suresin, Kureyş'e cahiliye devrinde verilen bazı imtiyazlardan bahsettiği için bu adı almıştır.

KUREYŞ SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

1- Kureyş'in ilâfı (güven ve barış andlaşmalarından faydalanmalarını sağlamak) için.

2- Kış ve yaz seferlerinde (faydalandıkları andlaşmaların) kadrini bilmiş olmaları için.

3- Bu Beyt (Kâbe)nin Rabbine kulluk etsinler.

4- O, kendilerini açlıktan kurtararak beslemiştir ve her tehlikeye karşı onlara emniyet

vermiştir.

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