Kureyş suresinin Türkçe anlamı nedir?

Kureyş suresi Mekke'de inmiştir. Kureyş suresi 4 ayetten oluşmakta olup Tin suresinden sonra inmiştir.

Kureyş suresin, Kureyş'e cahiliye devrinde verilen bazı imtiyazlardan bahsettiği için bu adı almıştır.

KUREYŞ SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

1- Kureyş'in ilâfı (güven ve barış andlaşmalarından faydalanmalarını sağlamak) için.

2- Kış ve yaz seferlerinde (faydalandıkları andlaşmaların) kadrini bilmiş olmaları için.

3- Bu Beyt (Kâbe)nin Rabbine kulluk etsinler.

4- O, kendilerini açlıktan kurtararak beslemiştir ve her tehlikeye karşı onlara emniyet

vermiştir.