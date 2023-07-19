Kurşunlu Şelalesi’ne ziyaretçi akını

Doğa ve fotoğraf tutkunlarıyla yazın kavurucu sıcaktan bunalanların adresi Kurşunlu Şelalesi'ni, Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün verilerine göre, ilk üç ayda 41 bin 681 kişi gördü.

Nisan, mayıs, haziranda ise 117 bin 951 kişinin ziyaret ettiği şelale, zengin florası ve korunan doğal yapısıyla 33 hektarlık alanında ziyaretçilerini su ve kuş sesleriyle buluşturuyor.

18 metre yüksekten akan ana şelalenin yanında 7 doğal göletin küçük şelalelerle birbirine bağlandığı Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkı, Antalya kent merkezine yakınlığıyla da yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri.

Ayrıca yaz sıcağından bunalanların da ziyaret ettiği Kurşunlu Şelalesi, konuklarını serin bir ortamda huzurlu doğayla buluşturuyor.