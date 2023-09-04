Kurtağzı bitkisi ishali kesiyor

İnsanların korkulu rüyası olan ishale iyi gelen kurtağzı bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Kurtağzı bitkisi ishali kesiyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan ishale iyi gelen kurtağzı bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Çocukların tüketmesi halinde özellikle çocuk sindirim sistemine iyi gelir, ishali kesme özelliği vardır.

İSHAL NEDİR?

İshal (diyare), virüs ya da kontamine olmuş yiyeceklerinin bağırsak hareketlerini bozması ile dışkılamanın normalden daha sık (24 saatte 3 ve daha fazla) ve cıvık olması durumudur.

İshalin seviyeleri bulunmaktadır, hafif olması durumunda ishale iyi gelen besinler ile ishal kontrol altına alınabilir.

İSHAL BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Gevşek ve sıvı dışkılama

-Mide bulantısı ve kusma

-Ateş

-Acil dışkılama isteği

-Dehidrasyon (su kaybı)

-Halsizlik

-Dışkıda kan

-Dışkıda mukus

-Bağırsakları kontrol edememe ve dışkıyı kaçırma da ishal belirtisi olarak ortaya çıkar.

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