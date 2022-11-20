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Süleyman Çakır'ın kumarhanesi gerçek oldu. Polis baskınıyla ortaya çıktı

Üsküdar’da Kurtlar Vadisi dizisinde Çakır’ın işlettiği kumarhane sahnelerinin çekildiği mekanın gerçek kumarhaneye çevrildiği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar - 15:10
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Kurtlar Vadisi’nde Çakır’ın kumarhanesini gerçek kumarhaneye çevirmişler

Süleyman Çakır'ın kumarhanesi gerçek oldu. Polis baskınıyla ortaya çıktı
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İHA
Üsküdar Kuzguncuk Mahallesi Gümüş Yolu Caddesi’ndeki bir mekanda kumar oynatıldığı bilgisini alan Ahlak Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. 11 Kasım Cuma günü saat 23.30 sıralarında söz konusu adrese yapılan baskında, Teksas pokeri ve black jack isimli kumar oyunu oynatıldığı belirlenen mekanda oyun oynayan 27 kişi ve iş yeri sahibi yakalandı.

27 şahsa Kabahatler Kanunu'nun 34. maddesi gereğince toplam 51 bin 57 TL idari para cezası yazılırken, iş yeri sahibi hakkında ise "kumar oynatmaya yer temin etmek" suçundan adli işlem yapıldı. Mekan da ruhsatsız faaliyet gösterdiğinden zabıta ekiplerince mühürlendi.

Kumar malzemesi olarak kullanılan 800 adet para yerine kullanılan renkli pul ve 4 deste çeşitli oyun kartlarına da el koyuldu.


Baskın yapılan kumarhanenin Kurtlar Vadisi dizisinde Çakır karakterinin işlettiği kumarhaneye ilişkin sahnelerin çekildiği yer olması ise ‘dizi gerçek oldu’ dedirtti.

 

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