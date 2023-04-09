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Hayranları Süleyman Çakır'ı bu yıl da unutmadı. 19 yıldır süren gelenek

Kurtlar Vadisi dizisinde Oktay Kaynarca tarafından canlandırılan ve öldüğünde Türkiye’nin dört bir yanında gıyabında cenaze namazları kılınan unutulmaz dizi karakteri Süleyman Çakır’ın 19. ölüm yıldönümünde Yalova’da lokma dağıtıldı.

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 00:44
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Süleyman Çakır’ın 19. ölüm yıldönümünde Yalova'da lokma dağıttılar

Hayranları Süleyman Çakır'ı bu yıl da unutmadı. 19 yıldır süren gelenek
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Kurtlar Vadisi dizisinde Oktay Kaynarca tarafından canlandırılmış kurgusal karakter olan Süleyman Çakır, dizinin 8 Nisan 2004 yılında yayınlanan 45. bölümünde ölmüştü. Sevilen dizi karakteri Süleyman Çakır’ın ölümü sonrasında Türkiye’de gıyabında cenaze namazları kılınmıştı. 

Her ölüm yıldönümünde dizi hayranları tarafından unutulmayarak anılan Süleyman Çakır için 19. ölüm yıldönümünde bu kez Yalova’da lokma dağıtıldı.

Elektrik-elektronik teknisyeni Tarık Yazıcı tarafından Cevdet Aydın Parkı önünde dağıtılan lokmaya vatandaşlar ilgi gösterdi. 

"GÜZEL GÜNLERİ HEP BERABER YAŞAYALIM"

Yazıcı, Türkiye’nin yaşadığı kötü günlerde hayır işi yaparken bir yandan da insanları güldürmek istediklerini söyledi. Dizinin hayranı olduğunu ifade eden Yazıcı, “Biraz da olsa halkımız tebessüm etsin. Güzel günleri hep beraber yaşayalım istiyoruz.

Kurtlar Vadisi oynadığı zaman Perşembe geceleri hiç kimse dışarı çıkmıyordu. Çünkü herkes ekrana kitleniyordu. Biz de sürekli izliyorduk. Hatta ben 2-3 kere izledim” diye konuştu.

Süleyman Çakır için lokma dağıtıldığı için şaşkın olduğunu söyleyen vatandaşlardan Umut Özmen, “Olmayan bir kişi hakkında yıllardır süren bir yas var. Adam için lokma dağıtılıyor, biz şaşırdık ama gerçekten büyük insan. Ruhu şad olsun” diye konuştu.

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