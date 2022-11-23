Polis Yüksek Öğretim Kanununda değişiklik yapan düzenleme yasalaştı. Buna göre, Polis Akademisi bünyesinde İç Güvenlik Fakültesi kurulacak.

Fakültenin esas öğrenci kaynağı, sınavların yapıldığı yıl 1 Ocak tarihi itibarıyla 22 yaşından gün almamış lise ve dengi okulların mezunları olacak.

Polis meslek yüksek okullarından dikey geçiş ile fakülteye öğrenci alınabilecek. İhtiyaç duyulan uzmanlık alanlarında örgün eğitim veren üniversitelerin ilgili fakülte mezunları da polis amiri olabilecek.

DİSİPLİN KURALLARI DETAYLANDIRILDI

Düzenlemeyle güvenlik korucularının uyması gereken disiplin kuralları da detaylandırıldı. Güvenlik korucuları için uyarı, kınama, ücretten kesme ve görevden çıkartmayı gerektirecek suçlar sıralandı. Düzenleme ile şehitlerin birinci derece akrabalarına geçen silah ruhsatlarındaki süre kaydı da aranmayacak.