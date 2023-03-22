22 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kuru incir sağlık deposu

Vücudun koruyucu kalkanı olarak bilinen kuru incir, içerdiği yüksek orandaki protein, vitamin ve minerallerle hücrelerin yenilenmesini sağlıyor.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 16:43
Takip Et

Kuru incir sağlıkşifa deposu

Kuru incir sağlık deposu
+
Aa
-

Kuru incir, içerdiği yüksek orandaki protein, vitamin ve minerallerle hücrelerin yenilenmesini sağlayarak kolesterolün kana karışmadan atılmasını sağlıyor. Gribal enfeksiyonların önlenmesinde tüketilen kuru incir, sindirimin kolaylaştırılmasını sağlıyor. Kuru incir içerdiği ‘benzaldehit’ maddesiyle kanserli hücrelerin büyümesini önlüyor. Magnezyumun yüzde 30’unu, fosforun yüzde 20’sini, B1 vitamininin yüzde 5’ini ve B2 vitaminin yüzde 4’ünü içeren kuru incir, bağırsakların düzenli çalışmasını sağlıyor.

11 yıldan bu yana şire işi ile uğraştığını belirten Zeynel Abidin Karaoğlu, kuru incirin çok faydalı bir kış meyvesi olduğunu belirterek, “Kuru incir sindirim sistemine özellikle çok faydalı bir kış yiyeceğidir. Taze çıktığında çok kısa ömrü olduğu için insanlar fazla tüketemiyor. Bizim bölgemizde yetiştiği gibi genelde Ege Bölgesi’nde yetişiyor. Taze tüketildiği gibi kış aylarında da kurusunun tüketilmesi gereken bir ürün. Bağırsakların çalışması için mükemmel bir antioksidandır” diye konuştu.

İncirin cildi ve sinir sistemine olan faydalarını da anlatan Karaoğlu, “İncirin faydası sadece bağırsakları çalıştırması değil. İncir yüzü de güzelleştiriyor. Aralıklarla incir tüketilmesi gerekiyor. Çünkü aşırı yenildiği zaman şişmanlığa sebebiyet verebilir. Günlük bir iki tane yenilmesi faydalı olur. Bademle yenildiğinde insanın sinir sistemini yatıştırır” şeklinde konuştu.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Pakistan'da 7.7 büyüklüğünde deprem
1
﻿Pakistan'da 7.7 büyüklüğünde deprem
﻿Pakistan'da 7.7 büyüklüğünde deprem
﻿Trabzonspor efsanesi Ünal Karaman siyasete atıldı
2
﻿Trabzonspor efsanesi Ünal Karaman siyasete atıldı
﻿Trabzonspor efsanesi Ünal Karaman siyasete atıldı
﻿Seçime sayılı günler kala Türkiye'nin ünlü bankası satıldı
3
﻿Seçime sayılı günler kala Türkiye'nin ünlü bankası satıldı
﻿Seçime sayılı günler kala Türkiye'nin ünlü bankası satıldı
﻿Bu araç piyasanın altını üstüne getirebilir. Renault'tan 2. el araç fiyatına sıfır otomobil
4
﻿Bu araç piyasanın altını üstüne getirebilir. Renault'tan 2. el araç fiyatına sıfır otomobil
﻿Bu araç piyasanın altını üstüne getirebilir. Renault'tan 2. el araç fiyatına sıfır otomobil
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı
5
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı
﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı
6
﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı
﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı
﻿Ece Erken'den itiraf gibi paylaşım. Mutlu değilim
7
﻿Ece Erken'den itiraf gibi paylaşım. Mutlu değilim
﻿Ece Erken'den itiraf gibi paylaşım. Mutlu değilim
﻿Serhat Öztaşdelen Altınordu'dan İspanya'ya gidiyor. İlk temaslar kuruldu
﻿Serhat Öztaşdelen Altınordu'dan İspanya'ya gidiyor. İlk temaslar kuruldu
﻿Serhat Öztaşdelen Altınordu'dan İspanya'ya gidiyor. İlk temaslar kuruldu
﻿Batı Şeria ve Kudüs'te 1'i yaralı 29 Filistinli İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı
﻿Batı Şeria ve Kudüs'te 1'i yaralı 29 Filistinli İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı
﻿Batı Şeria ve Kudüs'te 1'i yaralı 29 Filistinli İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı
﻿Meral Akşener Karamollaoğlu ile görüştü
﻿Meral Akşener Karamollaoğlu ile görüştü
﻿Meral Akşener Karamollaoğlu ile görüştü
﻿Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı
﻿Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı
﻿Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.