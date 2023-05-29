Kuru Otlar Üstüne filmi konusu nedir? Kuru Otlar Üstüne filmi fragmanı yayınlandı mı?

Cannes Filmi Festivali’nde Nuri Bilge Ceylan’ın yönettiği Kuru Otlar Üstünde rol alan Merve Dizdar ‘’En İyi Kadın Oyuncu’’ ödülünü aldı. Peki, Kuru Otlar Üstüne filmi konusu nedir? Koru Otlar Üstüne filmi fragmanı yayınlandı mı?

Fransa’da düzenlenen 76’ncı Cannes Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu. Nuri Bilge Ceylan’ın yönettiği Kuru Otlar Üstüne filminde rol alan Merve Dizdar, “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünün sahibi oldu. Bu ödül sonrasında Merve Dizdar'ın ödül aldığı Kuru Otlar Üstüne filmiyle ilgili detaylar araştırılmaya başlandı.

Doğu Anadolu'nun ücra bir beldesinde zorunlu hizmetini yapmakta olan resim öğretmeni Samet'in başına gelen ve anlam vermekte zorlandığı olayları konu edinen filmin çekimi yaklaşık 2 yıl sürmüştü.

KURU OTLAR ÜSTÜNDE KONUSU NE?

Kuru Otlar Üstüne, Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği ve senaryosunu Ebru Ceylan ve Akın Aksu ile birlikte yazdığı 2023 çıkışlı bir Türk dram filmi.

Başrollerini Deniz Celiloğlu, Merve Dizdar ve Musab Ekici'nin paylaştığı film, Doğu Anadolu'nun kırsal kesiminde çalışan ve İstanbul'a atanmayı ümit eden bir öğretmenin öğrencisini taciz etmekle suçlanmasını konu alır.

Samet, Doğu Anadolu'nun ücra bir köyünde dört yıl zorunlu görev yaptıktan sonra İstanbul'a tayin edilme hayali kuran genç bir öğretmendir. Ancak meslektaşı Kenan ile birlikte iki kız öğrenci tarafından asılsız bir şekilde tacizle suçlanınca Samet'in hayalleri paramparça olur. Yaşadığı sıkıntıların üstesinden gelmesine yardımcı olabilecek başka bir öğretmen olan Nuray ile tanışınca işler değişir.

KURU OTLAR ÜSTÜNE NEREDE ÇEKİLDİ?

Erzurum'da çekimleri başlayan filmin doğa çekimleri Adıyaman'da gerçekleştirildi.

KURU OTLAR ÜSTÜNE FİLMİNİN OYUNCULARI

Deniz Celiloğlu - Samet Merve Dizdar - Nuray Musab Ekici - Kenan Ece Bağcı - Sevim Erdem Şenocak - Tolga Yüksel Aksu - Vahit Münir Can Cindoruk - Feyyaz Onur Berk Arslanoğlu - Müdür Bekir Yıldırım Gücük - Eğitim Şube Müdürü Cengiz Bozkurt - Polis Emrah Özdemir - Çavuş Elif Ürse - Müdür Yardımcısı Saime Elit Andaç Çam - Firdevs Nalan Kuruçim - Kevser Ferhat Akgün - Rehberlik Öğretmeni Atakan Eylem Canpolat - Halime

KURU OTLAR ÜSTÜNE NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Kuru Otlar Üstüne filmi, 12 Temmuz'da Fransa'da vizyona girecek. Türkiye vizyon tarihi ise henüz netlik kazanmadı.

KURU OTLAR ÜSTÜNE FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuru Otlar Üstüne filmi 12 Temmuz'da Fransa'da vizyona girmesi planlanıyor. Kuru Otlar Üstüne fragmanı yayınlandı.