Menenjit nedir? Menenjit belirtileri nelerdir? Menenjit tedavi yöntemleri nelerdir?

İnsanların korkulu rüyası olan krampla ilgili detaylar internet kullanıcıları arama motorlarında aratmaya devam ediyor. Peki, menenjit nedir? Menenjit belirtileri nelerdir? Menenjit tedavi yöntemleri nelerdir? Detaylar haberimizde…

Menenjit nedir? Menenjit belirtileri nelerdir? Menenjit tedavi yöntemleri nelerdir?

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanlar gerek hasta olmadan önce gerekse sağlıklarını korumak için hastalıkları tanımayı tercih ediyor. Bu hastalıklardan birisi olan menenjitle ilgili detaylar…

MENENJİT NEDİR?

Menenjit beyni ve omuriliği saran meninks adı verilen zarın iltihaplı hastalığıdır. Hastalığın en genel bulguları ateş, baş ağrısı ve ense sertliğidir. Hastalığın etkeni virüsler, bakteriler ve parazitler olabilir. Bazı menenjitler kendiliğinden iyileşebilecek kadar hafif, bazıları ise hayatı tehdit edecek kadar ciddi olabilir. Menenjit en sık bebeklerde, çocuklarda ve genç erişkinlerde görülür.

MENENJİTİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Baş ağrısı

-Kusma

-Yüksek ateş

-Ense sertliği-Uykuya eğilim

-Konsantrasyon zorluğu

-Havale geçirme

-Meningokok menenjitinde deri döküntüsü

MENENJİT TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Menenjit hastalığının tedavisi için, eğer semptomlar ciddiyse, hastalıktan muzdarip bireyin hastaneye yatışı gerçekleşir ve antibiyotik tedavisine başlanır. Ancak antibiyotik seçimi yapılan testler sonucunda belirlenen bakterinin türüne bağlıdır. Antibiyotik tedavisi 7 ile 21 gün arasında sürmekle birlikte bu durum kişinin yaşına ve risk faktörlerine göre de farklılık gösterebilir. Kişi ateş, terleme ve kusma gibi menenjit belirtileri sonucunda sıvı kaybedeceğinden sıvı takviyesi yapılır. Bazı hastalarda beyindeki ödemi hafifletmek için kortizon tedavisi uygulanabilir.

Ancak bakteriyel menenjit çok ciddi bir sorun olduğundan kişi mutlaka ilgili tedavileri hastanede olmalıdır ve kişinin durumu yakından takip edilmelidir. Bakteriyel menenjit her ne kadar çok ciddi bir sağlık sorunu olsa da teşhis erkenden yapılır ve tedavi hemen uygulanmaya başlarsa iyileşme mümkündür. Fakat menenjit tedavisi gecikirse kişide işitme kaybı, geçmeyen nöbetler, zihinsel hasarlar ve felç görülebilir.

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