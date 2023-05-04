Buse Arslan ile Çağrı Şensoy'dan mutlu haber. Kuruluş Osman’ın Cerkutay’ı ile Aygül’ü nişanlandı

'Kuruluş Osman' dizisinde Cerkutay karakterine hayat veren Çağrı Şensoy ile Aygül karakterini canlandıran Buse Arslan nişanlandı.

Çağrı Şensoy, Buse Arslan'ı ailesinden istedi, müstakbel eşinin ellerinden acı kahve içti. Bir hayli heyecanlı oldukları gözlenen çift, bu özel geceden görüntüleri takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi. İkiliyi mutlu günlerinde oyuncu Salih Bademci de yalnız bırakmadı.

Aile arasında sade bir törenle nişanlanan çift, müjdeli haberi sosyal medyadan duyurdu. Şensoy, nişandan karelerine ''Dur ey zaman öyle güzelsin ki'' notunu düşerken, Arslan ise kendi Instagram sayfasından yaptığı paylaşımda, ''Kendimin ve dünyanın yarısını bulduğumda'' ifadelerini kullandı.

Ünlü isimlerin de bulunduğu çok sayıda takipçisinden ikiliye tebrik mesajları ve beğeni yağdı.