Kuruluş Osman'ın 'Cerkutay Alp'i ve 'Aygül Hatun'u evlendi

‘Kuruluş Osman’daki arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen oyuncu Buse Arslan ile Çağrı Şensoy, Bolu’da nikah masasına oturdu.

Kuruluş Osman'ın 'Cerkutay Alp'i ve 'Aygül Hatun'u evlendi

Kuruluş Osman'da rol alan Çağrı Şensoy ile Buse Arslan dünyaevine girdi. Dizinin başrolü Burak Özçivit de arkadaşlarını yalnız bırakmadı.

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Kuruluş Osman dizisinde 'Cerkutay Alp' karakterini oynayan Çağrı Şensoy ile 'Aygül Hatun' karakterine hayat veren Buse Arslan bir süredir birlikteydi.

Dizi setinde tanışan ve aşk yaşamaya başlayan iki oyuncu geçtiğimiz aylarda nişanlanmıştı.

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Çağrı Şensoy ile oyuncu Buse Arslan evlendi. Ünlü çifti arkadaşları ve ailesi yalnız bırakmadı.

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Büyük bir doğa âşığı olan çift, düğünlerini de tarzlarına uygun olarak yapmayı seçti. Bolu’da orman içinde evlenen çiftin nikah şahitleri ise Yeşim Ceren Bozoğlu ve Salih Bademci oldu.

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