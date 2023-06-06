Kuruluş Osman'ın sezon finalinde flaş ayrılık

atv'nin reyting rekortmeni dizisi "Kuruluş Osman" 130. bölümde sezon finali yapıyor. Dizinin final yapmasıyla birlikte Yıldız Çağrı Atiksoy da veda edecek.

Kuruluş Osman'ın sezon finalinde flaş ayrılık

“Kuruluş Osman” dizisi 4 sezondur çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Bozdağ Film imzalı dizi önümüzdeki sezon da seyirciyle buluşmaya devam edecek.

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Burak Özçivit‘in başrolünü oynadığı dizi 130. bölümde sezon tatiline çıkacak. Bu hafta çekilen sezon finalinde bomba bir ayrılık yaşanacak.

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Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Dizinin başarılı performansıyla büyük beğeni toplayan oyuncusu Yıldız Çağrı Atiksoy, ekibe veda edecek. Atiksoy‘un hayat verdiği Malhun Hatun karakterinin fenomen diziye nasıl veda edeceği ise merak konusu… Berk Oktay’la örnek aile hayatıyla dikkat çeken güzel oyuncunun ayrılık kararı almasının ardından kulislerde bebek beklediği yorumları da yapıldı. Ancak Yıldız Çağrı Atiksoy’un hamile olmadığı öğrenildi.

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