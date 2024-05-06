Kurumlar vergisi beyannamesinde bugün son gün

Kurumlar Vergisi'nde beyanneme verilmesinde bugün son gün...Gelir İdaresi Başkanlığı GİB'in internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kurumlar vergisi mükelleflerinin, 2023 hesap döneminde elde ettikleri kazançları vergilendirilmesi için bugün sonuna kadar beyanname vermeleri gerekiyor.

Bunun yanında 2024-Mart dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimler de bugün gün sonuna kadar verilebilecek.

Gelirler İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kurumlar vergisi beyannamesi, Dijital Vergi Dairesi üzerinden elektronik ortamda doldurulabiliyor.

Tahakkuk eden kurumlar vergisi ödemeleri de Dijital Vergi Dairesi'nden veya GİB Mobil Uygulaması üzerinden, anlaşmalı bankaların kredi ve banka kartları veya banka hesabından yatırılabilecek. Yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kartlarıyla ya da anlaşmalı bankaların şubelerinden de ödemeler gerçekleştirilebiliyor.

Vergi ödemeleri internet bankacılığı, telefon bankacılığı, mobil bankacılık gibi alternatif ödeme kanallarından ya da PTT işyerlerinden de yapılabiliyor.