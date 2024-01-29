Kuruyemiş kanseri önler mi

Uzmanlar, kuruyemişlerin kanserle mücadelede önemli bir yere sahip olduğunu söylüyor. Kuruyemişler, fındık, ceviz, badem, fıstık gibi kabuklu yemişleri içeriyor. Bu yemişler, içerdikleri protein, lif, vitamin, mineral, antioksidan ve sağlıklı yağlar sayesinde vücudun bağışıklık sistemini güçlendiriyor, iltihaplanmayı azaltıyor ve hücre hasarını önleyerek kanser riskini düşürüyor. Amerika'da yapılan bir araştırmada, günde yarım avuç kabuklu kuruyemiş tüketmenin, kanser de dahil olmak üzere pek çok hastalığa bağlı ölüm riskini azaltabileceği ortaya çıktı. Araştırmada, kuruyemiş tüketenlerin, tüketmeyenlere göre %20 daha uzun yaşadığı ve %25 daha az kanserden öldüğü belirlendi.

KANSERİ ÖNLÜYORLAR MI?

Kuruyemişlerin kansere karşı koruyucu etkisi, özellikle kolon, meme, prostat, akciğer ve pankreas kanserleri üzerinde görülüyor. Kuruyemişlerin içinde bulunan bazı bileşikler, kanser hücrelerinin çoğalmasını ve yayılmasını engelliyor, kanserli hücreleri yok ediyor ve normal hücreleri koruyor. Uzmanlar, kuruyemişlerin kanserden korunmada tek başına yeterli olmadığını, ancak dengeli ve çeşitli bir beslenme planının parçası olarak tüketildiğinde faydalı olabileceğini belirtiyor. Kuruyemişlerin kalori ve yağ içeriği yüksek olduğu için, aşırı tüketilmemesi, günde yarım avuçtan fazla yenmemesi gerektiğini vurguluyor.