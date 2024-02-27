Uzmanı ne kadar kuruyemiş tüketilmesi gerektiğini açıkladı. Sağlık için önemli uyarılar

Kuruyemiş, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde sağlıklı bir besin olarak kabul edilir ve lezzetli bir atıştırmalık olarak tercih edilir. Ancak kuruyemiş, aşırı tüketildiğinde insan sağlığı için olumsuz sonuçlar doğurabilir.

Fonksiyonel Tıp/Uzm. Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Taşkıran, kuruyemişin taze, çeşitli ve az miktarda tüketilmesi gerektiğini, aksi halde birçok hastalığa neden olabileceğini belirtti.

Fonksiyonel Tıp/Uzm. Dr. Öğr. Üyesi Taşkıran, kuruyemişin besleyici değerinin yüksek olduğunu ve bir avuç yendiğinde vücuda birçok yararı dokunduğunu söyledi.

Taşkıran, “Yediğimiz gıdaların vücudumuzun sistemleri ve sağlığımız üzerinde büyük etkisi vardır. Bu bağlamda kuruyemişleri incelediğimizde içerdikleri mikro ve makro besinler açısından çok besleyici olduklarını görürüz. Kuruyemişin içindeki mikrobesinler, fitobesinler, antioksidanlar, doymamış Omega 3 yağ asitleri ve vitamin ve mineraller sayesinde sağlıklı bir besin olup çok önemli yararlar sağlar. Ancak kuruyemişler karbonhidrat ve kalori de içerdikleri için çok fazla yenildiğinde bir takım sorunlara yol açabilirler. Bu yüzden günlük bir avuç kuruyemiş yemek içindeki vitamin ve mineraller nedeniyle vücudumuza birçok olumlu katkıda bulunur. Mesela, kuruyemişlerin sindirim sistemine iyi geldiği bilinir. İçindeki E vitamini ile cildi güzelleştirir. Beyin ve sinir sistemi için de çok faydalıdır. Bağışıklık sistemi ile ilgili pek çok problemde kuruyemişlerin iyi geldiği görülür. Ayrıca, tırnaklarımızın ve iç organlarımızın sağlığını korumaya da yardımcı olur” diye konuştu.

Kuruyemiş, sağlıklı bir besin olarak tanınır ve vitamin ve mineral açısından zengindir. Ancak kuruyemiş, çok fazla yenildiğinde sağlığa zarar verebilir.

Fonksiyonel Tıp/Uzm. Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Taşkıran, kuruyemişin taze, çeşitli ve az miktarda tüketilmesi gerektiğini, aksi halde birçok hastalığa sebep olabileceğini vurguladı.

“KURUYEMİŞLER ÇOK DEĞERLİ BİR İÇERİĞE SAHİPTİR”

Fonksiyonel Tıp/Uzm. Dr. Öğr. Üyesi Taşkıran, kuruyemişin değerli bir içeriğe sahip olduğunu ve bir avuç yendiğinde vücuda birçok katkısı olduğunu belirterek, “Yediğimiz gıdaların vücudumuzun sistemleri ve sağlığımızla yakın ilişkisi vardır. Bu bağlamda kuruyemişleri değerlendirdiğimizde içerdikleri mikro ve makro besinler bakımından çok değerli bir içeriğe sahiptir. Kuruyemişin içindeki mikrobesinler, fitobesinler, antioksidanlar, doymamış Omega 3 yağ asitleri ve vitamin ve mineraller sayesinde sağlıklı bir besin olup çok önemli yararlar sağlar. Fakat kuruyemişler karbonhidrat ve kalori de içerdikleri için çok fazla yenildiğinde bir takım sorunlara yol açabilirler. Bu yüzden günlük bir avuç kuruyemiş yemek içindeki vitamin ve mineraller nedeniyle vücudumuza birçok olumlu katkıda bulunur. Örneğin, kuruyemişlerin sindirim sistemine iyi geldiği bilinir. İçindeki E vitamini ile cildi güzelleştirir. Beyin ve sinir sistemi için de çok faydalıdır. Bağışıklık sistemi ile ilgili pek çok problemde kuruyemişlerin iyi geldiği görülür. Ayrıca, tırnaklarımızın ve iç organlarımızın sağlığını korumaya da yardımcı olur” dedi.