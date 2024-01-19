Kuryelerden yürek yakan protesto. Moto kuryeyi öldüren Somali liderinin oğluna verilen cezaya böyle tepki gösterdiler

Yunus Emre Göçer’in ölmesine neden olan Somali liderinin oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud’a verilen 27 bin 300 lira para cezası, Göçer’in arkadaşları tarafından protesto edildi.

Cumhuriyet Gazetesi’nin aktardığına göre, Mahmud’a sadece 27 bin 300 lira para cezası verilmesine tepki gösteren moto kuryeler, motosikletlerinin arkasına “Bu kuryenin canı 27.300 TL” yazarak Türkiye’de insan hayatının ne kadar ucuz olduğunu gözler önüne serdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Fatih’te moto kurye Yunus Emre Göçer’in ölümüne neden olan Somali liderinin oğlu Hasan Şeyh Mahmud, yargılandığı davada, “taksirle ölüme neden olma” suçundan önce 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Daha sonra sanığın geçmiş hayatı ve yargılama sürecindeki davranışları göz önüne alınarak cezası 2 yıl 6 aya indirildi. Sanığın sosyal ve ekonomik durumu, yargılandığı süreç içinde duyduğu pişmanlık gibi maddeler dikkate alınarak da mahkeme, sanığın cezasını 27 bin 300 liraya çevirdi.

PARA CEZASINI 10 TAKSİDE BÖLDÜLER

Verilen para cezasının 10 eşit takside bölünüp ödenmesine karar veren mahkeme, sanığın sürücü belgesinin ise 6 ay süreyle geri alınmasına hükmetti. Mahkeme, adli emanette bulunan Yunus Emre Göçer’e ait kaskın ise mirasçılara teslim edilmesine karar verdi. Karara istinaf yolunun açık olduğu iletilirken, baba Metin Göçer’in avukatı karara itiraz edeceklerini belirtti.