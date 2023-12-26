Kuryeyi acımasızca darp ettiler. Ne istediniz gariban kuryeden

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Mehterçeşme Mahallesi Ufuk Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde, iddiaya göre cadde üzerinde seyir halindeki motosikletli kurye ile sokaktan yola çıkan otomobil sürücüsü arasında yol tartışması çıktı.

Tartışmada araçtan inen iki kişi, bir anda kuryeye saldırmaya başladı ve defalarca yumruk attı. Ortalık bir anda karışırken kavgaya çevredeki vatandaşlar müdahale etti.

Vatandaşların araya girmesiyle taraflar sakinleştirildi ve kuryeye saldıran iki şahıs otomobiline binerek olay yerinden uzaklaştı.

Yaşanan o anlar ise başka bir araç içindeki vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.