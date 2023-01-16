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Kuşadası Belediyesi’nden vatandaşa çorba

Kuşadası Belediyesi tarafından Salih Killi Parkı’nda yurttaşa sıcak çorba ikramında bulunuldu. İkram, haftanın beş günü kentin farklı noktalarında devam edecek. 

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 16:36
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Kuşadası Belediyesi’nden vatandaşa çorba

Kuşadası Belediyesi’nden vatandaşa çorba
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ANKA'da yer alan haberde, Belediye, havaların soğumasıyla birlikte sabahın erken saatlerinde işe ve okula gitmek için yola çıkan Kuşadalılara, İkram Aracı’ndan sıcak çorba dağıtmaya başladı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılan ikramın kentin çeşitli noktalarında devam edeceği belirtildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, “Geçtiğimiz sene başladığımız sıcak çorba ikramına bu yıl da devam ediyoruz. Kuşadası Belediyesi olarak hemşehrilerimiz için elimizden geleni yapıyoruz. Sosyal Belediyecilik alanında çalışmalarımız devam edecek. İkram Aracımız Salih Killi Parkı, İkioluklu mevkiindeki kahvelerin önü, İkiçeşmelik Mahallesi Taziye Evi önü, İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı ile Davutlar ve Güzelçamlı mahallerimizde sıcak çorba ikramını sürdürecek” dedi. 

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