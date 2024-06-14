Kuşadası, Kurban Bayramı tatiliyle yerli turistlerin akınına uğradı

Kaynak: İHA
Kuşadası, Kurban Bayramı tatiliyle yerli turistlerin akınına uğradı

Aydın'ın gözde turizm merkezi Kuşadası, 9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle yerli turistlerin yoğun ilgisini çekti.

Özellikle İzmir, Manisa ve Denizli gibi yakın illerden gelen aileler, bayramlarını Kuşadası'nda geçirmeyi tercih etti. Bu yoğun talep, kentin Selçuk yönündeki girişinde uzun araç kuyruklarına neden oldu.

42 dereceye kadar çıkan aşırı sıcak hava, tatilcileri sahil ve plajlara yönlendirdi. Plajlar, özellikle Kuşadası Belediyesi'nin ücretsiz şezlong ve şemsiye hizmeti verdiği Kadınlar Denizi Plajı ile Marina mevkiindeki Halk Plajı gibi noktalarda doldu taştı.

Kurban Bayramı tatili, Kuşadası'ndaki 5 yıldızlı ve butik otellerin doluluk oranlarını yüzde 95'lere kadar çıkarırken, turistik çarşılar da alışveriş hareketliliğiyle canlandı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ilçedeki tüm hazırlıkların tamamlandığını belirterek, "Şehrimiz, Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da misafirlerimizi ağırlamaya hazır. Bayram süresince 2 milyonu aşkın misafirimizi ağırlamış olacağız. Tüm hemşehrilerimize ve ziyaretçilerimize mutlu ve huzurlu bayramlar diliyorum" şeklinde konuştu.

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