Kuşadası Sokak Festivali yapıldı

Kuşadası, 11-13 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 3. Uluslararası Kuşadası Sokak Festivali ile coşku ve heyecan dolu günler yaşadı.

3 gün süren Türkiye'nin ilk ve tek tematik sokak festivalinde renkli görüntülere ev sahipliği yapan Kuşadası'nda, aynı zamanda bir ilk denendi ve 3 ton ağırlığındaki dev kazanda 5 bin kişilik keşkek yapılarak bir rekora imza atıldı. Kuşadası'nın köklü inşaat firması FUYAPI da bu rekorun sponsorluğunu üstlendi.

Kuşadası'nda lüks projeleri hayata geçiren FUYAPI'nın da destekçiler arasında yer aldığı festivale, İtalya, Yunanistan, Fransa, İspanya, Tunus, Hırvatistan gibi ülkeler de katılım sağladı. Festival boyunca, sokak sanatçıları ve performans gruplarının gösterileri, konserler, sanat gösterileri ile yerel ve uluslararası ziyaretçiler Kuşadası'nda unutulmaz anlar yaşadı. Festivalin üçüncü günü profesyonel aşçıların hünerli elleriyle dev kazanda pişen keşkek, tüm ziyaretçilerden büyük beğeni alarak festivalin doruk noktalarından birini oluşturdu.

"FUYAPI OLARAK KUŞADASI'NI İLERİYE TAŞIYACAK ETKİNLİKLERİ ÖNEMSİYORUZ"

Festivallerin hem yerel toplum içindeki bağlılığı artırdığını hem de lokal kültürel zenginliklerin ulusal ve uluslararası alanda bilinirliğinin artmasında önemli rol üstlendiğini belirten Fuyapı Yönetim Kurulu Başkanı Özer Ünsal, "Festivalin son günü 3 ton ağırlığındaki dev kazanda keşkek pişirildi. FUYAPI olarak bizler, şehrimizin bu lezzet şölenine katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yalnızca inşaat sektöründe değil, aynı zamanda toplumsal ve çevresel sorumluluklarımızda da her zaman en iyiyi hedefliyoruz. Elimizden geldiğince Kuşadası'nın kültürel ve sosyal hayatına katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Bu yıl da bu önemli festivale katılan, destek veren ve bu coşkuya ortak olan herkese teşekkür ederiz" dedi.