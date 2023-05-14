Kuşadası'na dev kruvaziyerle 4 bin 200 turist geldi

"Bahama" bandıralı dev kruvaziyer "Odyssey of the Seas", Aydın'ın Kuşadası ilçesine 4 bin 200 yolcusuyla bu sezonki ilk seferini gerçekleştirdi.

Kuşadası'na dev kruvaziyerle 4 bin 200 turist geldi

Ege Port Limanı'na yanaşan dev kruvaziyerden inen, çoğunluğu ABD vatandaşı turistlerden bazıları, İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni ziyaret etti.

Tur programına katılmayan turistler ise şehir merkezinde alışveriş yaptı.

Ege Port Kuşadası Genel Müdürü ve Global Ports Holding Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Aziz Güngör, açıklamasında, Odyssey of the Seas'ın, ilçeye 21 sefer gerçekleştireceğini belirtti.

Güngör, sezon boyunca dünyanın en büyük gemilerine ev sahipliği yapmaya devam edeceklerini söyledi.

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(Kaynak: AA)

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