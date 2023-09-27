Kuşadası’nda 10 dakikalık sağanak yağış yolları göle çevirdi

Araç sürücüleri ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri, göle dönen yollarda çalışma yaptı.

On dakikada yollar göle döndü

Meteorolojinin sağanak yağış uyarısının ardından Kuşadası’nda gece saatlerinde sağanak yağış başladı. İlçe merkezinde bir anda bastıran yağış, on dakikada yolları göle çevirdi. Özellikle Türkmen Mahallesi ve sahil bandındaki yollar su altında kaldı. Bazı vatandaşlar, kapanan rögar kapaklarını elleriyle açmaya çalıştı.

Araç sürücüleri zorlandı

Göle dönen yollarda ise araç sürücüleri ilerlemekte zorluk çekti. Bazı araçlar suya saplanırken, bazıları da yolda kaldı. Sürücüler, araçlarını güvenli bir yere çekmeye çalıştı.

Belediye ekipleri çalışma başlattı

Belediye ekipleri ise sağanak yağışın ardından göle dönen yollarda çalışma başlattı. Ekipler, su tahliyesi yaparak yolların ulaşıma açılmasını sağladı. Yağışlı havanın önümüzdeki günlerde aralıklarla etkili olması bekleniyor.