Kuşadası'nda art arda iki deprem

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir dakika arayla 3.8 ve 3.6 büyüklüklerinde iki deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 3.8 ve 3.6 büyüklüklerinde iki ayrı depremin meydana geldiği belirtildi.