Kuşadası’nda deprem

Kandilli Rasathanesi’nin sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi Kuşadası açıklarında 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin 5.3 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.
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Son dakika… Son dakika… Ege Denizi Kuşadası açıklarında 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi’nin sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi Kuşadası açıklarında 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin 5.3 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.