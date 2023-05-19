Kuşadası'nda hırsız avı: 2 tutuklama

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen 2 ayrı hırsızlık olayının peşini bırakmayan polis ekipleri, 2 şüpheliyi de kıskıvrak yakaladı.

Kuşadası'nda hırsız avı: 2 tutuklama

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri suçlu veya suçluların yakalanmasına yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Yavansu Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde bulunan inşaat halindeki bir is yerinden bakır kablo ve borular, musluk bataryaları, sanayi tipi baskül, dondurucu dolap motoru, klima motoru, akü, ampül, kıyma makinası, internet dağıtıcısı çalındı. Yapılan ihbar üzerine çalışma başlatan asayiş ekipler, olay yeri çevresi ve güzergah üzerinde bulunan tüm güvenlik kameraları ile Kent Güvenlik Yönetim sistemi kameralarını incelemeye aldı.

Yapılan araştırmalar sonucunda hırsızlık olayını 3 ayrı hırsızlık olaylarının şüphelisi olarak da aranan O.K. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Şahıs, yapılan takibin ardından hırsızlık olaylarının meydana geldiği bölge civarında hırsızlık malzemeleri olan bakır boru, kablolar ve sanayi tipi baskül ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Ayrıca farklı tarihlerde 4 ayrı elektrik trafo merkezinde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine ekipler harekete geçti. Gerekli tüm kamera incelemelerini ve teknik çalışmalarını yapan ekipler, hırsızlık şüphelisinin H.M.Ç. isimli şahıs olduğunu tespit etti. Şüpheli şahsın yakalanması için yapılan aramalar neticesinde H.M.Ç. isimli şüpheli Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Hırsızlık suçlarından yakalanan O.K. ve H.M.Ç. isimli şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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