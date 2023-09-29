Kuşadası’nda kaçak sigara operasyonu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi.

KAYNAK: İHA
Kuşadası’nda kaçak sigara operasyonu

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde ülkemiz genelinde kaçak tutun ve tutun mamülleri satışına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, Kuşadası Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından 3 adreste arama yapıldı.

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Yapılan aramada 1200 adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron, 228 paket gümrük kaçağı sigara, 208 paket gümrük kaçağı puro, 69 adet elektronik sigara limiti, 59 adet elektronik sigara, 37 paket değişik gramajlarda gümrük kaçağı tütün ele geçirilirken, ele geçirilen malzemelere el konuldu. H.T., Z.Z. ve A.K. isimli şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

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